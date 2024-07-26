شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج: واتساب لديه 100 مليون مستخدم نشط شهريًا فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا اليوم عن أن واتساب لديه الآن 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة اعتبارًا من 25 يوليو.

وبحسب واتساب، فإن لوس أنجلوس ونيويورك وميامي وسياتل من بين أسرع الأسواق نموًا في البلاد، ومع ذلك تقول الشركة إنها شهدت "نموًا كبيرًا" في الولايات الجنوبية أيضًا، مع أكثر من 10 ملايين مستخدم فى تكساس.

وكتبت المتحدثة باسم واتساب آشلي أوريلي في بيان صحفي: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إصدار بيانات تتعلق بالمستخدمين منذ استحواذ ميتا على تطبيق المراسلة، وتوضح كيف شهدت منصة المراسلة، وهي بالفعل أكبر تطبيق مراسلة في العالم، نموًا هائلاً في الولايات المتحدة".

ومنذ شراء واتساب مقابل 16 مليار دولار في عام 2014 ، بذلت ميتا الكثير من الجهد لجعل التطبيق شائعًا في الولايات المتحدة كما هو الحال دوليًا. وإحدى هذه الطرق هي الإعلان عن توفر واتساب على iOS وAndroid، وخاصة مدى سهولة إرسال الرسائل إلى المستخدمين عبر الأنظمة الأساسية.

(نظرًا لأن أجهزة iPhone لا تحتاج إلى التبديل من iMessage إلى SMS، فإن الرسائل من أجهزة Android لا تظهر كفقاعة خضراء مع صور أقل جودة وإزالة التشفير والرسائل المختصرة.) ومؤخرًا، لفت واتساب الانتباه عندما أعاد توحيد فريق عمل Modern Family لإعلان يروج لهذه الميزة بالذات للعائلات.

ومع ذلك، في حين يضم واتساب الآن أكثر من 2 مليار مستخدم في أكثر من 180 دولة ، إلا أنه لا يزال أقل شعبية في الولايات المتحدة من منافسيه مثل iMessage من Apple.