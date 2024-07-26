شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أعضاء نقابة SAG-AFTRA لألعاب الفيديو يضربون عن العمل بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

بعد عام ونصف من المفاوضات، دعت نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) إلى إضراب عن العمل فى جميع ألعاب الفيديو المنتجة بموجب اتفاقية الوسائط التفاعلية الخاصة بالنقابة.

ويدخل الإضراب حيز التنفيذ اليوم 26 يوليو ويؤثر على جميع ممثلي نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) وممثلي الأصوات وممثلي التقاط الحركة ويشمل شركات مثل Activision Blizzard وEA وInsomniac Games وWB Games والمزيد.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA)، لم تتمكن النقابة وشركات ألعاب الفيديو من التوصل إلى اتفاق بشأن حماية الذكاء الاصطناعي.

وصرحت رئيسة نقابة ممثلي الشاشة فران دريشر في بيان صحفي قائلة: "لن نوافق على عقد يسمح للشركات بإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي على حساب أعضائنا، وعندما تتعامل هذه الشركات بجدية مع تقديم اتفاقية يمكن لأعضائنا العيش والعمل بموجبها، سنكون هنا على استعداد للتفاوض.

ويحتوى موقع SAG-AFTRA على قائمة طويلة من الأنشطة المحظورة، بما في ذلك الغناء والتمثيل والرقص وأداء التقاط الحركة والتدريبات واختبارات الأداء والمزيد.

كما يُحظر الإعلان عن الأعمال المضربة، وهو ما قد يؤثر على الألعاب التي يتم الترويج لها في San Diego Comic-Con، لكن SAG-AFTRA تضمنت بندًا يوضح أن الألعاب في San Diego Comic-Con ستكون معفاة من الإضراب.

وفي سبتمبر من العام الماضي، صوتت نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) على السماح بإضراب في نفس الوقت تقريبًا الذي كانت فيه إضرابات ممثلي وكتاب هوليوود تنتهي.

وكما حدث مع تلك الإضرابات، كان استخدام الذكاء الاصطناعي أحد نقاط الخلاف الرئيسية مع المخاوف من إمكانية استخدام التكنولوجيا لتحل محل العمال، وقد أبرمت نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) بالفعل بعض الصفقات فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج ألعاب الفيديو، حيث وقعت اتفاقية مع شركة Replica Studios للصوت بالذكاء الاصطناعي، وتسمح الاتفاقية لأعضاء نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA) بالعمل حصريًا مع Replica لإنشاء نسخ رقمية لأصواتهم والتي يمكن ترخيصها بعد ذلك مع وجود اتفاقيات لطول الاستخدام والتعويض.