شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: برنامج الدردشة Grok يضلل الناخبين بشأن الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

يقول ممثل السياسة الخارجية لولاية مينيسوتا ستيف سيمون، إن مكتبه تعقب مصدر قطعة رئيسية من المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات إلى روبوت الدردشة Grok التابع لشركة X.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فإنه تبين أن خدمة روبوت الدردشة المتميزة لشركة X تمرر معلومات خاطئة حول المواعيد النهائية لاقتراعات الرئاسة في الولايات بما في ذلك مينيسوتا، حيث إنه عندما سُئل Grok "أي الولايات انهت مواعيد الاقتراع الرئاسية؟"، ادعى Grok أن ألاباما وإنديانا وميشيجان ومينيسوتا ونيو مكسيكو وأوهايو وبنسلفانيا وتكساس وواشنطن "أتمت التصويت الرئاسي".

ويلمح Grok إلى أنه لا يمكن استبدال اسم الرئيس جو بايدن في بطاقات اقتراع هذه الولايات التسع لأن المواعيد النهائية قد انقضت.

كان الرئيس بايدن المرشح المفترض حتى أعلن أنه لن يسعى لولاية ثانية يوم الأحد، سيختار الحزب الديمقراطي مرشحه من خلال تصويت نداء افتراضي قبل مؤتمره ولا تبدأ الولايات في طباعة بطاقات الاقتراع إلا بعد المؤتمرين، كما أن الموعد النهائي للتصويت في مينيسوتا لن يكون قبل 26 أغسطس.

كما أن العديد من عمليات التحقق من الحقائق من منافذ إخبارية تدحض الادعاء بأن اسم بايدن مثبت في بطاقات الاقتراع في هذه الولايات.

ويقول سايمون، إن أعضاء طاقمه حاولوا إبلاغ X بالمعلومات المضللة التي ينشرها روبوت الدردشة الخاص بهم على منصته ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممثل العلاقات الإعلامية.

