شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إعادة إطلاق لعبة Fortnite على iPhone قريبًا فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Epic Games، أن لعبة Fortnite ستعود إلى iPhone قريبًا جدًا في الاتحاد الأوروبي، وعندما يحدث ذلك، لن تصل اللعبة إلى متجر Epic Games الجديد فحسب، بل ستصل أيضًا إلى متاجر الأجهزة المحمولة التابعة لجهات خارجية مثل AltStore.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5Mac"، كانت Epic في معركة طويلة مع أبل بشأن رسوم متجر التطبيقات، حيث تم إزالة Fortnite من متجر التطبيقات في عام 2020 بسبب انتهاكات السياسة، وردت Epic بمقاضاة أبل، وكانت فوضى عارمة منذ ذلك الحين.

أشارت الشركة سابقًا إلى أنها تعمل على إنشاء متجر تطبيقات خاص بها حيث سيتم تقديم Fortnite.

وعلى الرغم من عدم توفر متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية على أجهزة iPhone في الولايات المتحدة، إلا أنها متاحة الآن في الاتحاد الأوروبي.

تقول Epic أن متجر Epic Games الخاص بها سيأتي قريبًا، وسيجلب معه عودة Fortnite إلى iPhone.

لم يتم تحديد تاريخ محدد بخلاف "قريبًا"، ولكن قد نرى هذه الإصدارات في الأسابيع المقبلة.

ستقدم Epic لعبة Fortnite في متاجر الطرف الثالث مثل AltStore، ولعل الخبر المثير للاهتمام الآخر في الإعلان هو أن Fortnite، إلى جانب عناوين أخرى للهواتف المحمولة من Epic، ستأتي إلى متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية أيضًا.

ستجلب الشركة ألعابها إلى AltStore في الاتحاد الأوروبي، وتقول إنها تتوقع أن تعلن لاحقًا عن متجرين آخرين على الأقل تابعين لجهات خارجية ستدعمهما.

في الوقت نفسه، أشارت Epic إلى:

سننهي شراكات التوزيع مع متاجر الهواتف المحمولة التي تعمل كمحصلي إيجارات دون التنافس بقوة وخدمة جميع المطورين بشكل عادل، حتى لو عرضت علينا هذه المتاجر صفقة خاصة لألعابنا الخاصة.