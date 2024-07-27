تكنولوجيا: أحدث تفاصيل مواصفات المعالج وقدرة الشحن والبطارية لهاتف Galaxy S25 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير جديد نشر من “Digital Chat Station” بعض التفاصيل الجديدة حول مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S25 Ultra.

بدأت العملاق الكوري سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Galaxy S، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على مواصفات هاتف Ultra بشكل خاص.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف S25 Ultra سيكون من بين الإصدارات الأولى المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 4.

أيضاً من المقرر أن تدعم سامسونج الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، كما تدعم إعدادات الكاميرة تكبير بصري حتى 3 مرات، وأيضاً تتضمن كاميرة periscope telephoto لتكبير بصري حتى 5 مرات على غرار هاتف Galaxy S24 Ultra.

كما تشير التسريبات إلى أن سعة البطارية في هاتف Galaxy S25 Ultra تحاكي سعة البطارية في إصدار Ultra السابق أي بقدرة 5000 mAh، على أن يدعم الهاتف أيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

ولقد أكدت عدد من التقارير السابقة على أن الإصدارات القادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 ستعمل على التركيز على تعزيز عمر البطارية وذلك على غرار هاتف OPPO Find X7 Ultra الذي يأتي قريباً بقدرة بطارية 6000 mAh، إلا أن التفاصيل الجديدة تؤكد على أن سامسونج لن تقدم ترقية في سعة البطارية.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن Galaxy S25 Ultra يأتي بواجهة One UI 7 الجديدة من سامسونج والتي ترتكز على نظام تشغيل Android 15.

كما أكدت التقارير السابقة على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم أنحف من إصدار الشركة السابق بسُمك 8.4مم، مقارنة بإصدار الشركة السابق S24 Ultra الذي يتميز بسماكة 8.6مم.

ومن المتوقع أن يتميز S25 Ultra بتصميم منحني في زوايا الهاتف بتصميم يحاكي إصدارات الشركة السابقة من هواتف S23 Ultra وS22 Ultra، لذا لن يأتي هذا الإصدار بتصميم حاد في الزوايا.

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