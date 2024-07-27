شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 18 سيصل بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجا بيكسل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تلجأ شركة أبل إلى شركة Samsung للحصول على مستشعرات الكاميرا لسلسلة iPhone 18، وفقًا لادعاءات أحد محللي الصناعة، وفي الوقت الحالي، تعد شركة Sony المورد الرئيسي لصانع iPhone لمستشعرات صور CMOS (CIS)، ولكن هذا قد يتغير عند إطلاق سلسلة iPhone 18، والتي من المتوقع أن تكون في وقت ما في عام 2026.

جدير بالذكر أن أبل يشاع أيضًا أنها ستطلق iPhone قابلاً للطي إلى جانب سلسلة iPhone 18، مع اعتماد تصميم صدفي قد يكون مشابهًا لسلسلة Galaxy Z Flip من Samsung.

تسريب كاميرا iPhone 18

وفقًا لمنشور على X (تويتر سابقًا) لمحلل TF International Securities Ming-Chi Kuo، ستقوم أبل بتوريد الكاميرا فائقة الاتساع لسلسلة iPhone 18 المزعومة من Samsung، ومن المتوقع أن يكون مستشعرًا فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل ومقاس 1/2.6 بوصة، ويُقال إن هذه الخطوة "ستكسر" احتكار سوني عندما يتعلق الأمر بتوريد أجهزة استشعار CIS إلى أبل.

وللتأكد من عدم نقص العرض، أنشأت سامسونج فريقًا مخصصًا لتلبية احتياجات أبل، كما اقترح Kuo. ومع ذلك، لم يكشف المحلل عما إذا كانت التغييرات ستطرأ على أجهزة الاستشعار الأساسية والمقربة في iPhone 18.

ويعتمد هذا التطور على التقارير التي تفيد بأن شركة التكنولوجيا التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها تتطلع إلى تعزيز أنظمة الكاميرا على هواتفها الذكية، تم الإبلاغ بالفعل عن أن iPhone 16 Pro القادم من أبل قد يتميز بعدسة مقربة 5X والتي ظهرت لأول مرة مع iPhone 15 Pro Max العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رفع دقة الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل.

واقترح تقرير سابق أن iPhone 17، الذي من المتوقع أن يصدر العام المقبل، قد يحتوي على "نظام ميكانيكي" للتحكم في فتحة الكاميرا، وإذا تم تنفيذ ذلك، فقد يسمح لكاميرا iPhone بإنشاء عمق مجال أفضل لتحقيق تأثير بوكيه.

وبصرف النظر عن تحسينات الكاميرا، يُقال أيضًا أن أبل تعمل على تطوير خطط لنموذج iPhone قابل للطي قد يظهر لأول مرة مع سلسلة iPhone 18 في عام 2026، وعلى عكس الهواتف الذكية القابلة للطي على شكل كتاب الشائعة اليوم، مثل Samsung Galaxy Z Fold 6 و OnePlus Open، يمكن أن يعتمد جهاز أبل المزعوم تصميمًا صدفيًا.

ويعتقد Kuo أن هذا الهاتف الذكي يحمل الاسم الرمزي الداخلي "V68"، وقد تجاوز المرحلة المفاهيمية. قد يكون iPhone القابل للطي المزعوم "منتجًا رسميًا قيد التطوير مع الموردين".