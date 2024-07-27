شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن أزمة التجسس بالطائرات بدون طيار في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تتفاقم فضيحة التجسس على كرة القدم الكندية بطائرات بدون طيار خلال الألعاب الأولمبية، حيث يزعم تقرير لشبكة TSN أن فرق كرة القدم الكندية للرجال والنساء كانت تتجسس على خصومها باستخدام طائرات بدون طيار لسنوات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع فريق كرة القدم النسائي الكندي الأولمبي في ورطة كبيرة بعد أن رصد فريق نيوزيلندا طائرة بدون طيار تحلق فوق تدريباتهم.

تم الإبلاغ عن الحادث إلى السلطات الفرنسية، واكتشف أن مشغل الطائرة بدون طيار هو جوزيف لومباردي، "محلل" غير معتمد مع الفريق الكندي، وتم إرسال لومباردي والمدربة المساعدة جاسمين ماندر إلى المنزل، بينما انسحبت المدربة الرئيسية بيف بريستمان طواعية من المباراة الافتتاحية ضد نيوزيلندا، ومنذ ذلك الحين تم إيقاف بريستمان عن الألعاب بالكامل.

كان من الممكن أن تكون فضيحة كبيرة بما يكفي لو كانت هذه حادثة لمرة واحدة، لكن تقرير TSN يستشهد بمصادر قريبة من الأمر تقول إن الفريق استخدم نفس التكتيكات خلال فوز فريق السيدات بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في عام 2021 ومباراة تصفيات كأس العالم للسيدات ضد بنما في عام 2022.

وورد أن المنتخب الوطني للرجال قام أيضًا بتصوير جلسات تدريبية لفريق الرجال الأمريكي في عام 2019 ومباراة تصفيات كأس العالم ضد هندوراس في عام 2021.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التقرير يزعم أن موظفي الفريق الكندي والمقاولين قيل لهم إن التجسس بطائرات بدون طيار كان جزءًا من الوظيفة وأن وظائفهم تعرضت للتهديد إذا لم يمتثلوا.

وقال أحد المصادر لشبكة TSN إنه خلال أولمبياد طوكيو، اختبأ الموظفون حتى خلف الشجيرات والأسوار والأشجار لتصوير جلسة تدريب الفريق الياباني.

وقال متعاقد آخر مع كندا لكرة القدم إنه عندما رفضوا المشاركة في مخطط التصوير لكأس العالم للسيدات 2023، تم استبدالهم بموظف كان سيفعل ذلك.

قال كيفن بلو، الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم الكندي، إن الاتحاد يحقق في " الخلل الأخلاقي المنهجي " لكن الاتحاد لا يفكر في سحب فريق السيدات من الألعاب.

وأصر بلو على أن اللاعبات لم يكن على علم بتكتيكات التجسس باستخدام الطائرات بدون طيار، وطالب بعدم فرض عقوبات أخرى على الفريق، وفي الوقت نفسه، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية ضد اتحاد كرة القدم الكندي وبريستمان.

وعلى الرغم من الفضيحة، فاز المنتخب الكندي للسيدات على نيوزيلندا بنتيجة 2-1 .



