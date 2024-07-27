شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشمس تطلق أقوى توهج للدورة الشمسية الحالية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مركبة الفضاء الأوروبية Solar Orbiter (SolO) انفجارًا شمسيًا قويًا للغاية من فئة X14 من الجانب البعيد للشمس، وعلى الرغم من أنه لم يكن أقوى انفجار تم تسجيله على الإطلاق، إلا أنه الأقوى فى تاريخ الدورة الشمسية الحالية، فإن الانفجارات الشمسية بهذا الحجم يمكن أن تؤدي إلى عواصف إشعاعية أطول عمرًا وحتى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء العالم إذا تم توجيهها نحو الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تعد فئة X هي الرائدة في مقياس التصنيف، وتطلق طاقة أقوى بعشر مرات من انفجارات فئة M، والتي تأتي في المرتبة الثانية في القائمة.

قال صامويل كروكر، الباحث الرئيسي في مطياف ومرصد تصوير الأشعة السينية (STIX) على SolO، "من فئة GOES المقدرة، كانت أكبر انفجار حتى الآن"، مضيفا "لقد رصدنا انفجارات كبيرة أخرى في 20 مايو 2024 (X12) و17 يوليو 2023 (X10)، وكل هذه الانفجارات جاءت من الجانب الخلفي للشمس."

وبقدر ما يتعلق الأمر بجانب الشمس من الأرض، فإن أكبر انفجار كان تم تسجيله حتى الآن لهذه الدورة الحالية حدث في 14 مايو 2024، مرتبطًا بالبقعة الشمسية الوحشية التي خلقت العاصفة الجيومغناطيسية التاريخية التي أدت إلى ظهور الشفق القطبي في جميع أنحاء العالم، وكان مصحوبًا بالانفجار انبعاث كتلة إكليلية (CME) كبير للغاية، اكتشفه مرصد الشمس والغلاف الشمسي التابع لوكالة ناسا (SOHO).

ويعد الانبعاث الكتلي الإكليلي عبارة عن انفجارات من البلازما والحقل المغناطيسي تنفجر للخارج من الغلاف الجوي للشمس.

لم يتم إرسال انفجار البلازما المشحون مغناطيسيًا الذي رافق الانفجار من الفئة X الأخير في اتجاهنا، ولكن إذا كان كذلك، فقد يكون عاصفة شمسية كبيرة.

لو كان هذا الانبعاث الكتلي الإكليلي قد سلك مسارًا يؤدي إلى اصطدام الأرض، لكان من الممكن أن يؤدي إلى اصطدام كوكبنا بمثل هذه التأثيرات.

كان من الممكن أن يكون مشهد الشفق القطبي مثيرًا للإعجاب، ولكن على الجانب المقلق، مع مثل هذا الانفجار الديناميكي للجسيمات النشطة التي تنطلق في طريقنا، فقد يهددنا بمشاكل تكنولوجية كبرى أو انقطاعات كهربائية مماثلة للحدث الذي وقع في عام 1989 والذي أثر بشدة على شبكة الطاقة في كيبيك.