شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع "X" من استخدام منشوراتك لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص به والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم X بياناتك لتدريب مساعده الذكي Grok AI، ولكن إذا كنت ترغب في إلغاء الاشتراك في ذلك، فيمكنك القيام بذلك مباشرةً من قائمة الإعدادات الخاصة بك، ويمكن الوصول إليها على الويب هنا، أو يمكنك العثور عليها بنفسك إذا ضغط على قائمة النقاط الثلاث، ثم "الإعدادات والخصوصية"، ثم "الخصوصية والأمان"، ثم "Grok".

وكتب حساب @Safety الخاص بـ X في منشور يوم الجمعة أن الإعداد متاح الآن لجميع المستخدمين على الويب وسيتم طرحه قريبًا على الهاتف المحمول.

فى القائمة، يمكنك إلغاء تحديد مربع الاختيار لإلغاء السماح "باستخدام منشوراتك وكذلك تفاعلاتك ومدخلاتك ونتائجك مع Grok لأغراض التدريب والضبط الدقيق" ومشاركة البيانات حول تفاعلاتك مع xAI.

الخيار الآخر لإلغاء الاشتراك هو الحصول على حساب خاص، والذي "يمنع استخدام منشوراتك لتدريب نموذج Grok الأساسي أو لإنشاء استجابات لاستفسارات المستخدم".

ليس من الواضح متى أصبح الإعداد متاحًا لأول مرة ، وقد لاحظنا ذلك من خلال بعض المنشورات التي تمت إعادة مشاركتها على نطاق واسع بين عشية وضحاها، ولكن نسخة مؤرشفة من صفحة "حول" الخاصة بـ X لـ Grok من شهر مايو ذكرت الخطوات اللازمة للوصول إلى الإعداد.

يمكنك أيضًا حذف سجل محادثاتك مع Grok (على الرغم من أنه قد لا يكون لديك أي سجل، حيث يتوفر Grok حاليًا فقط إذا اشتركت في X Premium أو Premium Plus الأكثر تكلفة).

ليس جديدًا تمامًا أن تعلن شركة X أنها تدرب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات المستخدم، وتنص سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، والتي تم تحديثها آخر مرة في سبتمبر 2023 ، على أنه "قد نستخدم المعلومات التي نجمعها والمعلومات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا للأغراض الموضحة في هذه السياسة".