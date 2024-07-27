شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: يمكننا أن نطلب من سبيس إكس إعادة رواد فضاء بوينج إلى الأرض إذا لزم الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول في وكالة ناسا إن مركبة سبيس إكس كرو دراجون هي "الخيار الاحتياطي" لإعادة رائدي فضاء في حالة من الغموض إلى الوطن، وطار سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى محطة الفضاء على متن مركبة ستارلاينر التابعة لبوينج لكنهما علقوا، وتعمل وكالة ناسا وبوينج على استكشاف المشكلات وإصلاحها ومحاولة إعادتهما على متن مركبة ستارلاينر المعطلة.

وكان رائدا الفضاء التابعان لوكالة ناسا سوني ويليامز وبوتش ويلمور عالقين في محطة الفضاء الدولية لمدة شهرين تقريبًا بسبب مشاكل في الدافع وتسرب الهيليوم على مركبة ستارلاينر التابعة لبوينج، ويبدو أن شركة سبيس إكس قد تضطر إلى التدخل وإعادتهم إلى الوطن، حيث كانت مركبة الفضاء كرو دراغون التابعة للشركة تنقل رواد الفضاء بنجاح من وإلى محطة الفضاء الدولية لسنوات.

وقال ستيف ستيتش، مدير برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لدينا نظامان مختلفان نطير بهما"، كان يشير إلى بوينج ستارلاينر وسبيس إكس كرو دراغون، وأضاف ستيتش: "من الواضح أن خيار النسخ الاحتياطي هو استخدام نظام مختلف"، "أفضل عدم الخوض في كل هذه التفاصيل حتى نصل إلى ذلك الوقت، إذا وصلنا إلى ذلك الوقت على الإطلاق".

أوصلت سبيس إكس رواد الفضاء إلى الفضاء بشكل أسرع بكثير من بوينج، حيث أكملت مركبة Crew Dragon أول رحلة فضاء لها في عام 2020، وتحاول Starliner الآن القيام بأول رحلة فضاء لها، حتى أن إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة SpaceX، نشر عن التفاوت في يوم إطلاق ويليامز وويلمور.

وقد هاجم إيلون ماسك، مؤسس ورئيس شركة SpaceX، شركة Boeing عندما أطلقت Starliner لأول مرة، وكتب على X، أنه "هناك الكثير من المديرين غير الفنيين في شركة Boeing".

وعندما وصل رواد الفضاء على متن مركبة Starliner التابعة لشركة Boeing في 6 يونيو، كان من المفترض أن يبقوا في محطة الفضاء لمدة ثمانية أيام تقريبًا، ومهمتهم هي رحلة تجريبية، بعد كل شيء، وهم أول طاقم للمركبة الفضائية، وكانت النقطة هي مجرد الطيران إلى هناك، وترك المركبة الفضائية ملتحمة بالمحطة لمدة أسبوع للاختبار، والعودة إلى الأرض، وإثبات أن ستارلاينر قادرة على القيام بالمهمة.

وكانت ناسا قد حددت مسبقًا 45 يومًا كحد أقصى لبقاء ستارلاينر، بناءً على أداء بطارياتها في الفضاء، وحتى يوم الجمعة، كان رواد الفضاء ومركبتهم الفضائية على متن المحطة لمدة 51 يومًا، والآن تقول ناسا إن ويليامز وويلمور قد يمكثان هناك حتى منتصف أغسطس بينما يستمر استكشاف الأخطاء وإصلاحها من قبل بوينج، ومددت الوكالة إعفاء البطارية من 45 يومًا إلى 90 يومًا.قال ستيتش في الإحاطة: "ليس لدينا إعلان رئيسي اليوم فيما يتعلق بتاريخ العودة، نحن نحرز تقدمًا كبيرًا، لكننا لسنا مستعدين تمامًا للقيام بذلك".

خطة ناسا لإعادة رواد الفضاء إلى الوطن.

كان المؤتمر الصحفي الثاني في حوالي أسبوع حيث أعلنت ناسا أنه لا يوجد موعد للعودة حتى الآن، وذلك لأن الوكالة تختبر محركًا احتياطيًا لستارلاينر في منشأة اختبار وايت ساندز التابعة لناسا في نيو مكسيكو ولم تنته بعد، كان المهندسون يحاولون تكرار مشكلات الدافع التي ظهرت أثناء توجه سفينة ويليامز وويلمور إلى محطة الفضاء.

وقال ستيتش إن الخطوة التالية هي تكرار رحلة العودة، لمعرفة ما إذا كانت دافعات ستارلاينر قادرة على إعادة رواد الفضاء إلى ديارهم بأمان، وقال ستيتش: "لدى ناسا دائمًا خيارات طارئة، نحن نعرف القليل عن هذه الخيارات، ولم نعمل عليها كثيرًا، لكننا نعرف نوعًا ما ما هي هذه الخيارات"، "لكننا الآن نركز حقًا على إعادة بوتش وسوني إلى ديارهم"على متن ستارلاينر".

وفي الوقت نفسه، أكدت كل من ناسا وبوينج مرارًا وتكرارًا أن ويليامز وويلمور آمنان، وأضاف ستيتش: "في يوم من الأيام، قد تكون ستارلاينر بمثابة نسخة احتياطية لمهمة دراغون".