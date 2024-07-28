شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد ناسا يعقدون دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بهم فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

يمتد الحماس بشأن بدء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 إلى الفضاء، حيث احتفل رواد الفضاء الستة التابعون لوكالة ناسا الذين يعيشون حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) بدورة أوليمبية مصغرة خاصة بهم للإشارة إلى بدء الألعاب، التي تقام في باريس ومواقع أخرى حول فرنسا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، بدأ الحدث بتمرير شعلة أوليمبية، وهي شعلة وهمية بالطبع، حيث أن الحرائق ممنوعة تمامًا على متن محطة الفضاء الدولية، وتم تمريرها من جانيت إبز إلى مايك بارات إلى سوني ويليامز إلى تريسي كالدويل دايسون، ثم أخيرًا إلى بوتش ويلمور، الذي يوجد في قبة المحطة، مع ظهور الأرض في الخلفية، ثم يستعد رواد الفضاء لفعالياتهم.

يصافح إبز وويليامز أذرعهما، ويقوم ويلمور بتمديد الجزء العلوي من جسده، ثم تبدأ الألعاب المدارية، حيث يقوم بارات برمي قرص بدائي ويقوم ويلمور برمي كرة من الشريط اللاصق.

يقوم ويليامز وماثيو دومينيك ببعض التمارين الرياضية، ويركض إبز بسرعة في ممر محطة الفضاء الدولية.

فيما يقوم كالدويل دايسون ببعض تمارين رفع الأثقال، رافعًا شريطًا يمسكه ويلمور وبارات عن "الأرض".

وأنهى رواد الفضاء الأمر بإرسال رسالة صادقة إلى الرياضيين في الأولمبياد الثالثة والعشرين.

يقول دومينيك، بينما يحيط به خمسة رواد فضاء من ناسا: "خلال الأيام القليلة الماضية على محطة الفضاء الدولية، استمتعنا كثيرًا بالتظاهر بأننا رياضيون أولمبيون".

وأضاف "لقد حصلنا بالطبع على فوائد انعدام الوزن، ولا يمكننا أن نتخيل مدى صعوبة ذلك، أن تكون رياضيًا من الطراز العالمي يمارس رياضتك تحت الجاذبية الفعلية".

لا يعتبر رواد الفضاء الستة التابعون لوكالة ناسا الأشخاص الوحيدين الذين يعيشون على متن محطة الفضاء الدولية في الوقت الحالي؛ فهي تضم أيضًا رواد الفضاء الروس نيكولاي تشوب وألكسندر جريبنكن وأوليج كونونينكو، الذي يقود مهمة إكسبيديشن 71 الحالية للمختبر المداري.

يقضي جميع رواد الفضاء هؤلاء فترة ستة أشهر نموذجية في محطة الفضاء الدولية باستثناء ويليامز وويلمور، اللذين وصلا على متن كبسولة ستارلاينر الجديدة التابعة لشركة بوينج في 6 يونيو لإقامة مخطط لها لمدة أسبوع، ولكن تم تمديد وقت ستارلاينر في المدارعدة مرات حيث يحقق المهندسون في مشكلات الدافع وتسربات الهيليوم بالمركبة الفضائية، ولم تحدد وكالة ناسا وبوينج موعدًا لمغادرة ستارلاينر بعد.