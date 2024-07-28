شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تستعين بطائر "الكندور" للتخلص من جثث الغزلان والحيتان والان مع تفاصيل الخبر

سيتمكن دعاة الحفاظ على البيئة من إطلاق المزيد من طيور الكوندور الكاليفورنية إلى البرية بفضل العدد القياسي من الفراخ التي فقست في حديقة حيوان لوس أنجلوس خلال موسم التكاثر، وهذا هو أحدث نجاح في قصة الحفاظ على البيئة المذهلة لأكبر طائر في أمريكا الشمالية.

فقس مجموعه من 17 فرخًا في حديقة الحيوان هذا الموسم، والذي انتهى بوصول آخر فرخ صغير في يونيو و"ازدهر"، وهذا يحطم الرقم القياسي لعام 1997 الذي بلغ 15 فرخًا في موسم واحد، وتنسب حديقة الحيوان هذا الإنجاز إلى استراتيجية جديدة طورتها لتقليل اتصال الطيور بالبشر.

وقالت روز ليجاتو، أمينة الطيور في حديقة حيوان لوس أنجلوس، في بيان صحفي: "النتيجة هي المزيد من صغار الكندور في البرنامج، وفي نهاية المطاف المزيد من طيور الكندور في البرية".

لا يزال طائر الكوندور الكاليفورني يعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض بعد سنوات من التسمم بالرصاص نتيجة تناول الجثث الملوثة بالذخيرة. ولحسن الحظ، تتزايد أعداده مع الجهود المبذولة لإدخال الطيور التي تربى في الأسر إلى البرية. ومع ذلك، لا تزال أمهات طائر الكوندور أفضل كثيراً من البشر الذين يحاولون التدخل ـ وهو ما أدى إلى الاختراق الذي حققه دعاة الحفاظ على البيئة مؤخراً في تقنيات التربية والتربية.

يقوم موظفو حديقة الحيوان في البداية بوضع البيض المخصب في حاضنات للحفظ. وقبل الفقس مباشرة، ينقلون البيض إلى آباء بديلين. في البرية ، يربي طائر الكوندور الكاليفورني عادةً فرخًا واحدًا فقط في كل مرة، لذلك حتى عام 2017، كان دعاة الحفاظ على البيئة يضعون بيضة واحدة فقط مع طائر واحد، إذا كان لديهم بيض أكثر من الآباء البديلين، فسيعتني البشر بالفراخ المتبقية - باستخدام الدمى أحيانًا لتقليد الطيور الحقيقية.

ولكن تربية الفراخ مع طيور الكندور الحقيقية كآباء يعدها بشكل أفضل للحياة خارج حديقة الحيوان. وفي عام 2017، قررت حديقة حيوان لوس أنجلوس تجربة إعطاء أم بديلة فرخين في وقت واحد. وفي هذا العام، حاولوا وضع ثلاث بيضات مع أنثى واحدة لأول مرة. ووجدوا أن هذا يسمح أيضًا للأزواج المتكاثرة بالحصول على أكثر من بيضة قابلة للحياة في كل موسم.

في المجمل، وضعت حديقة الحيوانات ستة فراخ في حضنات ثلاثية وثمانية فراخ في حضنات مزدوجة هذا الموسم. وتم تربية ثلاثة فراخ أخرى بمفردها، والآن أصبحت جميعها البالغ عددها 17 مرشحة للإطلاق في البرية في نهاية المطاف.

تعد هذه المبادرة جزءًا من برنامج تعافي طائر الكوندور الكاليفورني (CCRP)، وهو تعاون بدأ في ثمانينيات القرن العشرين بين القبائل والوكالات الحكومية والمحلية والمنظمات غير الربحية وحدائق الحيوان.

كان النشاط البشري قد أدى إلى محو طائر الكوندور الكاليفورني تقريبًا من الخريطة بحلول عام 1982، ولم يتبق منه سوى 22 طائرًا على الكوكب، وفي ديسمبر 2023، زاد عددهم إلى 561 طائرًا في المجموع بما في ذلك 344 طائرًا في البرية.

قال عالم البيئة في جامعة شرق ميشيجان جوناثان هول لصحيفة لوس أنجلوس تايمز :الكندور حيوانات اجتماعية ونحن نتعلم المزيد كل عام عن ديناميكياتها الاجتماعية، لذا، لست مندهشًا من أن تقنيات تربية الفراخ هذه تؤتي ثمارها.

وتصف تقارير عن الكندور مدى روعة هذه الطيور في البرية، حيث يصل طول جناحيها إلى أكثر من تسعة أقدام ، ويمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 150 ميلاً في اليوم، وتصل إلى ارتفاعات تصل إلى 15 ألف قدم، وباعتبارها من الطيور الزبالة، فإنها تلعب دوراً مهماً في تنظيف جثث الثدييات الكبيرة بما في ذلك الغزلان والماشية والفقمات وحتى الحيتان.

وهكذا ينتهي بهم الأمر إلى التسمم بالرصاص، والذي لا يزال السبب الرئيسي لوفاة الطيور حتى عام 2022 ، ويطلب خبراء الحفاظ على البيئة من الصيادين ومربي الماشية استخدام ذخيرة غير رصاصية، مثل الرصاص المصنوع من النحاس، لحماية الطيور، كما يساعد تنظيف القطع الصغيرة من القمامة مثل أغطية الزجاجات وأغطية العلب وشظايا الزجاج في منع الطيور من تناول أي شيء ضار بها.