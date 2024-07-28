شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Steam تحصل على بعض الترقيات الكبيرة للعروض التوضيحية للألعاب والان مع تفاصيل الخبر

قدمت Valve بعض التغييرات على منصة Steam والتي من شأنها أن تجعل من السهل العثور على العروض التوضيحية للألعاب القابلة للتشغيل وتثبيتها،.

وفي منشور مدونة الأحداث الجديد ، قالت Steam إن "تحديث العرض التوضيحي الرائع لـ Steam" كان يعتمد على تعليقات المطورين واللاعبين، مع وظائف جديدة تجعل العروض التوضيحية تتصرف بشكل أكبر مثل الألعاب المستقلة المستضافة على المنصة.

أولاً، يمكن الآن للعروض التوضيحية أن تحتوي على صفحة متجر منفصلة تمامًا عن اللعبة الرئيسية، مما يسمح للمطورين بعرض محتوى خاص بالعروض التوضيحية مثل المقطورات ولقطات الشاشة والميزات المدعومة.

وستعرض هذه الصفحات أيضًا أزرارًا لتثبيت العرض التوضيحي وزيارة صفحة المتجر الرئيسية للعبة، والسماح للاعبين بترك مراجعات خاصة بالعروض التوضيحية.

وإذا أصبح العرض التوضيحي متاحًا للعبة موجودة في قوائم أمنيات المستخدمين، أو من مطور يتابعونه، فيمكن الآن إخطار هؤلاء المستخدمين عبر البريد الإلكتروني أو التنبيهات عبر الهاتف المحمول.

ويمكن الآن أيضًا عرض قوائم العروض التوضيحية في نفس القوائم وصفحات الفئات مثل الألعاب المجانية، مثل قسم "الجديد والشائع" في مخططات الصفحة الرئيسية لـ Steam.

وبجانب الألعاب المجانية، قد يرى المستخدمون العروض التوضيحية تظهر بشكل متكرر حيث تقول Steam إنها أجرت "بعض التغييرات على الحدود" من أجل "موازنة أفضل بينها وبين المنتجات المدفوعة".

وتتضمن الميزات الجديدة الأخرى في هذا التحديث القدرة على إضافة العروض التوضيحية إلى مكتبات Steam دون تثبيتها على الفور، مما يسمح بتثبيت العروض التوضيحية حتى إذا كان المستخدم يمتلك اللعبة بالكامل بالفعل، وتسهيل إزالة العروض التوضيحية بالضغط بزر الماوس الأيمن عليها، عند إلغاء تثبيت العروض التوضيحية، سيتم إزالتها أيضًا من مكتبة المستخدم.

قد تؤدي تغييرات الرؤية التي تم تقديمها في هذا التحديث إلى إعادة ظهور العروض التوضيحية القديمة على حسابات المستخدمين، حيث يقول Steam "لقد بذلنا قصارى جهدنا لتنظيف العروض التوضيحية التي نتوقع أنك لم تعد تهتم بها بعد الآن، ولكن ربما فاتنا بعضها".