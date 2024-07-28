شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخفض أسعار iPhone في هذا السوق لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت شركة آبل للمرة الأولى، من خفض أسعار طرازات iPhone الحالية في الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين وقبل الولايات المتحدة، لكنها تطلبت انخفاضًا في رسوم الاستيراد الهندية على الهواتف الذكية التي يتم شحنها إلى البلاد من 20% إلى 15% لتحقيق تخفيضات في الأسعار تتراوح من 3% إلى 4%، وفقاً لموقع phonearena.

تم تنفيذ التغيير في ميزانية الهند في 23 يوليو، مما دفع شركة أبل إلى خفض أسعار iPhone بدءًا من انخفاض 3.60 دولارًا على طرز مثل iPhone 13 وiPhone 14 وiPhone 15 المصنوعة في الهند، وتم بناؤها في الهند، ولم تتأثر بتخفيض رسوم الاستيراد، وتم تخفيض سعر iPhone SE 3 بمقدار 27.50 دولارًا.

تلقت طرازات iPhone 15 المتميزة الحالية، مثل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، تخفيضًا أكبر في الأسعار يصل إلى 71.70 دولارًا، وفي حين أن الهند هي بالفعل ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، فإنها أيضًا دولة نامية، وفقًا لموقع Glassdoor، يتراوح متوسط الراتب الشهري في البلاد من 8000 روبية (95.55 دولارًا) إلى 143000 روبية (1708.02 دولارًا) وهو ما يفسر سبب مبيعات شركة Xiaomi ذات القيمة مقابل المال بشكل جيد للغاية في الهند، وهذا يفسر أيضًا سبب امتلاك أندرويد لحصة هائلة تبلغ 95.03٪ من مبيعات الهواتف الذكية في البلاد.

وحتى بعد خفض الأسعار، تظل موديلات iPhone باهظة الثمن في الهند، على سبيل المثال، يبلغ سعر هاتف iPhone 15 Pro، وهو طراز iPhone الأقل سعرًا والذي سيحصل على Apple Intelligence في وقت لاحق من هذا العام، في الولايات المتحدة 990 دولارًا، وفي الهند، سيكلف نفس الهاتف 1550 دولارًا أو 55٪ أكثر.

يبدو أن شركة آبل تشعر بالقلق إزاء اتجاه مبيعات iPhone في آسيا في ضوء البيانات الأخيرة التي تظهر أن شركة أبل انسحبت من أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية التي يتم شحنها في الصين خلال الربع الثاني، ربما يأمل عملاق التكنولوجيا أن يساعد خفض أسعار iPhone في الهند في توليد المزيد من المبيعات في القارة.

وبينما تقوم شركة آبل بتصنيع هواتف آيفون في الهند منذ سنوات، كانت الخطة الأصلية هي تجاوز ضريبة الاستيراد الهندية على الهواتف الذكية التي يتم شحنها إلى البلاد، وفي الأصل، كان لدى شركة أبل نماذج قديمة مصنوعة في البلاد، ولكن في العام الماضي تم تصنيع بعض وحدات iPhone 15 وiPhone 15 Plus في الهند، والآن تفكر الشركة في تجميع أجهزة iPad في الهند في منشأة Foxconn في ولاية تاميل نادو، وقد أجرت شركة Foxconn بالفعل مناقشات مع الحكومة الهندية حول بناء أجهزة لوحية في البلاد.

على الرغم من أننا لم نسمع كثيرًا مؤخرًا عن خطة شركة أبل لتنويع الإنتاج خارج الصين، فإن نقل بعض إنتاج iPad إلى الهند يعني أن شركة أبل تشعر بثقة أكبر في سلسلة التوريد التي بنتها في المنطقة، وربما لا يزال الخروج من الصين أمرًا صعبًا، هدف طويل المدى لشركة أبل.