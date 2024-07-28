شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت Xbox يغلق خدمتين غدًا .. كيف يؤثر ذلك على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تحذير عشاق XBOX من اختفاء خدمتين إلى الأبد اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت المالكة لأول مرة عن هذه الخطوة في شهر مايو، ما أدى إلى عدم توفر مئات الألعاب للشراء على منصة واحدة.

وتؤثر هذه الخطوة على مستخدمي وحدات تحكم Xbox 360 الذين يستخدمون متجر Xbox 360 وسوق Xbox 360، لذا، لا داعي للقلق لدى أي شخص لديه Xbox One أو Xbox Series S/X، حيث ستظل متاجره الرقمية كما هي.

ولحسن الحظ، هذا لا يعني أن لاعبي Xbox 360 سيخسرون مشترياتهم الحالية أيضًا، فببساطة لا يمكنك إجراء أي عمليات شراء جديدة فقط، وهذا يشمل كل شيء - الألعاب والإصدارات التجريبية والإضافات وعناصر الصورة الرمزية والتطبيقات وصور اللاعبين ومقاطع الفيديو الدعائية للألعاب.

وقالت مايكروسوفت "لن يؤثر هذا على كيفية لعب المجتمع للألعاب المملوكة حاليًا على Xbox 360 أو عبر التوافق مع الإصدارات السابقة"، "وسيتمكن اللاعبون من الاستمرار في تنزيل الألعاب التي يمتلكونها بالفعل ولعبها على وحدات تحكم Xbox 360 أو Xbox One أو Xbox Series X|S عبر التوافق مع الإصدارات السابقة".

كما أن تعدد اللاعبين عبر الإنترنت لم يتوقف أيضًا، ولا يزال بإمكان اللاعبين اللعب في وضع تعدد اللاعبين كالمعتاد على الألعاب التي تم تنزيلها مسبقًا والألعاب المملوكة على القرص - ولكن تذكر أن توفر الخدمات عبر الإنترنت يعتمد على الدعم من الناشرين وليس مايكروسوفت.

كيفية تنزيل المحتوى الذي تم شراؤه سابقًا على Xbox 360

لتنزيل مشترياتك السابقة على أي جهاز Xbox 360، ما عليك سوى القيام بما يلي:

- الإعدادات.

- الحساب.

- سجل التنزيل.