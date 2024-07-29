شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون روبوت للعثور على الأعشاب الضارة والتخلص منها بـ"حرقها" والان مع تفاصيل الخبر

طور فريق من علماء الكمبيوتر والروبوتات مع أعضاء من جامعة تكساس إيه آند إم في الولايات المتحدة، بالتعاون مع بوسطن ديناميكس، روبوت للبحث عن الأعشاب الضارة وصعقها باستخدام موقد لحام صغير.



روبوت

وفقا لما ذكره موقع "techxplore"، تعمل بوسطن ديناميكس، صانعة الكلب الروبوتى الرباعي الشهير، على التكنولوجيا لتحسين كل من رشاقة الروبوت وقدرته على المعالجة، حيث إن أحدث رباعي الأرجل هو Spot، وهو روبوت يتمتع برشاقة متزايدة وأجهزة استشعار دقيقة للغاية ويتضمن قدرات الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الجهد الجديد، استخدم فريق البحث بعض قدرات Spot لترويض الأعشاب الضارة التي تنمو في الأراضي الزراعية.

درب الباحثون Spot على التعرف على الأعشاب الضارة بين حقل من المحاصيل العادية، كما ربطوا خزانًا صغيرًا لتغذية شعلة لحام صغيرة محمولة بذراع الروبوت.

ولعل الفكرة هي أن يتجول Spot في الأراضي الزراعية بحثًا عن الأعشاب الضارة، وعند العثور عليها، يصعقها بتفجير أجزائها المركزية بالغاز المشتعل.

لا يستخدم موقد اللحام لحرق الأعشاب الضارة، بل لتسخين قلبها إلى الحد الذي يوقف نمو الأعشاب الضارة لعدة أسابيع.

يتم استخدام هذا النهج بدلاً من قتل الأعشاب الضارة مباشرة لأن قتلها يتطلب الكثير من الوقود، وسيقضي الروبوت معظم وقته في إعادة ملء خزانه ومواصلة العمل.

وجد الباحثون أن ضربة صغيرة وقصيرة من موقد اللحام إلى مركز الأعشاب الضارة كافية لمنع نمو الأعشاب الضارة لعدة أسابيع.

ويؤكد الفريق أن استخدام الروبوتات للسيطرة على الأعشاب الضارة باستخدام موقد اللحام يمكن أن يقلل من كمية مبيدات الأعشاب المستخدمة على المحاصيل.