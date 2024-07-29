شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح كروم يطرح ميزة "compact mode" لمنافسة فايرفوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن متصفح كروم سيوفر ميزة "compact mode" وهو ميزة تقلل ارتفاع واجهة المستخدم للمتصفح لإفساح المجال لمحتوى الويب، ويشير تحديث Chromium Gerrit إلى "التنفيذ الأولي/النموذج الأولي" للوضع المضغوط على Google Chrome.

ويتمتع Firefox بميزة الوضع المضغوط بشكل سيئ السمعة، ولكن منذ سنوات، أزال Firefox v. 89 خيار كثافة الوضع المضغوط من لوحة التخصيص، ولم ينته الأمر تمامًا بعد، حيث لا يزال بإمكانك تنشيطه في محرر التكوين عبر صفحة الإعدادات.

ولكن في ذلك الوقت، استشهدت Mozilla بـ "انخفاض المشاركة" والحاجة إلى البساطة كأسباب للإزالة، على الرغم من تعليقات المستخدمين المؤيدة للاحتفاظ بها، وقال المتصفح الشهير في ذلك الوقت: "الكثافة "المضغوطة" هي ميزة لعرض "شريط الأدوات المخصص" والتي يصعب اكتشافها حاليًا، ونفترض أنها تحظى بتفاعل منخفض".

وخضعت واجهة مستخدم Google Chrome لبعض التغييرات المثيرة للاهتمام في الأشهر الأخيرة، وفي العام الماضي، قدم المتصفح الشهير تصميمًا جديدًا يسمى "Material You" قد لا يحبه بعض الأشخاص، وعلى الرغم من أن التحديث قد تجاوز حلًا سابقًا للعودة إلى التصميم القديم، فلا يزال بإمكانك العودة عن طريق تغيير الإعدادات في قائمة Chrome Flags.