شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحل أزمة التوظيف وتتوصل إلى اتفاق تعاقدي مع موظفي التجزئة والان مع تفاصيل الخبر

توصلت شركة أبل والموظفون النقابيون في متجرها للبيع بالتجزئة في تاوسون بولاية ماريلاند إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يضمن لهم أجورًا أفضل وحماية وظيفية وتحسينات في الجدول الزمني لدعم التوازن بين العمل والحياة وعملية تأديبية أكثر شفافية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أصبح موقع تاوسون في عام 2022 أول متجر أبل في البلاد ينضم إلى نقابة، وفي مايو، صوت لصالح تفويض إضراب ضد الشركة بعد نتائج مفاوضات "غير مرضية".

قالت الرابطة الدولية لعمال الماكينات (IAM CORE)، إنها كانت تتفاوض مع أبل منذ يناير 2023، وبموجب الاتفاقية المؤقتة التي مدتها ثلاث سنوات والتي توصلوا إليها الآن، سيتم منح العمال زيادات متوسطة بنسبة 10% على مدى عمر العقد، وسترتفع معدلات الأجور الأولية لمعظم الوظائف.

كما ستنشئ الاتفاقية بندًا للفصل من الخدمة، ويمثل الاتحاد حوالي 85 موظفًا، وسيحصلون على حق التصويت على الاتفاقية في 6 أغسطس.

