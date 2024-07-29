شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 12 و Pixel 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن سلسلة iPhone 12 منذ عامين تقريبًا حيث يعد هاتف iPhone 12 من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 8، كما يلى:

iPhone 12:

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x) .

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

Pixel 8

‎المعالج: Google Tensor G3

‎التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام

‎الكاميرا الخلفية : 50+12 م.ب.

‎الكاميرا الامامية 10.5 م.ب.

‎الشاشة: 6.2 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

‎نظام التشغيل: اندرويد 14

‎البطارية: 4575 مللي أمبير