شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تلغي ميزة "إلغاء الفوضى" في Google Chrome قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جوجل عملها في تحسين متصفح Chrome لمستخدمي أندرويد، حيث تقدم ميزة "Tab Declutter" إلغاء الفوضى، لتبسيط إدارة علامات التبويب، وستقوم هذه الميزة تلقائيًا بأرشفة علامات التبويب التي كانت غير نشطة لمدة 7 أيام، ما قد يؤدي إلى تحرير الذاكرة وتحسين أداء المتصفح، وفقًا لموقع phonearena.

بعد التحديث في صفحة Chromium Gerrit، نعلم الآن أيضًا أنه بعد 60 يومًا من عدم النشاط، سيتم إغلاق علامات التبويب هذه تمامًا، ومع ذلك، يتمتع المستخدمون بالمرونة لضبط هذه الأطر الزمنية وفقًا لتفضيلاتهم.

تستكشف جوجل أيضًا خيارات إضافية لتحسين هذه الميزة، إنهم يفكرون في ميزة من شأنها مسح بيانات التصفح على وجه التحديد من علامات التبويب المؤرشفة، بشكل منفصل عن بيانات علامات التبويب النشطة، وهذا يعني أن الملفات وملفات تعريف الارتباط المخزنة مؤقتًا من علامات التبويب النشطة ستظل دون تغيير، بينما سيتم مسح البيانات من علامات التبويب المؤرشفة، ويمكن أن يوفر هذا تحكمًا أكثر دقة في إدارة بيانات التصفح ضمن إعدادات Chrome.

على الرغم من أن الفوائد المحددة لميزة بيانات التصفح هذه قد لا تكون واضحة على الفور، إلا أنها قد تصبح أكثر وضوحًا بمجرد إصدار Tab Declutter رسميًا ودمجه في الاستخدام اليومي لمتصفح Chrome على الأجهزة المحمولة.

بالنسبة لأولئك الذين يميلون إلى تجميع العديد من علامات التبويب، يمكن أن تغير هذه الميزة قواعد اللعبة، ويمكن أن يساعد في تنظيم واجهة المتصفح، مما يسهل العثور على علامات التبويب التي تحتاجها، ويمكنه أيضًا تحسين سرعة المتصفح واستجابته عن طريق تقليل عدد علامات التبويب النشطة التي تستهلك الموارد.

في حين أن بعض المستخدمين قد يفضلون إدارة علامات التبويب الخاصة بهم يدويًا، فقد تكون هذه الميزة أداة قيمة لأولئك الذين يجدون أنفسهم غالبًا مع عدد هائل من علامات التبويب المفتوحة، لأنه في بعض الأحيان يكون من الصعب تحديد علامات التبويب التي يمكن أرشفتها أثناء إنهاء مهمة واحدة، ومن غير المعروف حتى الآن متى سيتم طرح هذه الميزة حيز الإنتاج، لكن تطويرها المستمر يشير إلى أن ذلك قد يكون قريبًا.