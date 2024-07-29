شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسهل على المستخدمين الوصول إلى هواتف أندرويد من الكمبيوتر الشخصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Microsoft هذا الأسبوع عن بدء طرح ميزة لمستخدمي Windows Insider تتيح لهم الوصول إلى هواتف أندرويد الخاصة بهم مباشرةً من File Explorer على Windows 11.

وتتيح لك هذه الميزة تصفح الملفات وفتحها ونسخها ونقلها وإعادة تسميتها وحذفها لاسلكيًا على هواتف أندرويد الخاصة بك، وهذا، طالما أنك تستخدم أندرويد 11 أو أعلى، ولديك الإصدار التجريبي من تطبيق Link to Windows (الإصدار 1.24071 أو أعلى)، ومسجل في برنامج Windows Insider في أي من القنوات.

واكتشف مجتمع Windows 11 Insider هذه الميزة قبل أسابيع كتجربة مخفية قبل أن توثقها مايكروسوفت رسميًا هذا الأسبوع.

لكن مع ذلك، تأتي مع بعض المشكلات، ففي الوقت الحالي، إذا قمت بحذف الملفات على هواتفك عبر الكمبيوتر الشخصي، فقد تظهر في مجلد سلة المهملات الجديد على هاتفك، وتظل هذه الملفات موجودة لمدة 5 أيام على لرغم من أنه يُقال إن الحذف التلقائي يبدأ بعد 30 يومًا.

وفي بعض الأحيان، قد لا تظهر الملفات المحذوفة في مستكشف الملفات، وقد لا تتم مزامنة بعض العمليات مرة أخرى مع الهاتف؛ قد يساعد تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى حتى يحل تحديث مستقبلي هذه المشكلات.



