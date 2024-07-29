شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسرب أسعار سماعات Pixel Buds Pro 2 يشير إلى الترقيات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات الأسعار المتوقعة من شركة جوجل لـ Pixel Buds Pro 2، وهي 229 دولارًا في الولايات المتحدة، و249 يورو في الاتحاد الأوروبي، و219 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، وهذه زيادة متواضعة مقارنة بسماعات Pixel Buds Pro، والتي تم إطلاقها في عام 2022 مقابل 199 دولارًا و229 يورو و199 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي، وفقاً لموقع phonearena.

على الرغم من ارتفاع الأسعار، قد تقدم Pixel Buds Pro 2 بعض الترقيات على سابقتها، حيث تبدو العلبة أكبر قليلاً، مما يشير إلى احتمال وجود بطارية أكبر، في حين أن التفاصيل حول سماعات الأذن نفسها لا تزال نادرة، فمن المتوقع إجراء تحسينات على النموذج الأصلي.

يُشاع أن Pixel Buds Pro 2 ستأتي بأربعة ألوان: الوردي والأبيض، والرصاصي، ومن المتوقع أن تكشف جوجل النقاب رسميًا عن سماعات الأذن هذه في حدث الأجهزة القادم في 13 أغسطس، وسيتضمن الحدث أيضًا إطلاق أحدث هواتف جوجل الذكية – Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel 9 Pro XL وPixel 9 Pro Fold.

تمت الإشادة بسماعات Pixel Buds Pro الأصلية لملاءمتها المريحة وجودة الصوت الجيدة وإلغاء الضوضاء الفعال، ومع ذلك، وجد بعض المستخدمين أن عناصر التحكم باللمس صعبة بعض الشيء، يبقى أن نرى ما إذا كان Pixel Buds Pro 2 سيعالج هذه المخاوف ويقدم أي ميزات جديدة.

قد تؤدي الزيادة في السعر إلى ردع بعض المشترين المحتملين، لكن قد يكون البعض الآخر على استعداد لدفع المزيد مقابل التحسينات المشاع عنها، ستواجه Pixel Buds Pro 2 منافسة شديدة من سماعات الأذن اللاسلكية الأخرى في السوق، بما في ذلك AirPods Pro من أبل وGalaxy Buds Pro من سامسونج.

ومن المتوقع أن يلقي حدث الأجهزة الذي ستعقده جوجل في 13 أغسطس مزيدًا من الضوء على ميزات وقدرات سماعات الأذن.