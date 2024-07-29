شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إنشاء أكبر تلسكوب بالعالم على جبل في تشيلي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

بدأت القبة التي تحيط بأكبر تلسكوب في العالم في التشكل، مع تركيب الجوانب الواقية والدعامات للمرآة الأساسية، حيث يجري حاليًا بناء التلسكوب العملاق للغاية التابع للمرصد الجنوبي الأوروبي (ESO) على جبل سيررو أرمازونيس في صحراء أتاكاما في تشيلي، ومن المتوقع أن يرى أول ضوء له بحلول عام 2028.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، تُظهر صور التقدم الأخيرة من موقع البناء تركيب الكسوة على الجانب الخارجي من قبة التلسكوب العملاق للغاية، وتعمل هذه الطبقة من المواد كحاجز عازل حراري وتوفر مقاومة للطقس للمساعدة في حماية التلسكوب من البيئة القاسية في صحراء تشيلي.

سيكون لجزء من القبة أبواب منزلقة كبيرة، والتي ستظل مغلقة أثناء النهار ومفتوحة في الليل، مما يسمح للتلسكوب بمسح السماء، وبمجرد اكتماله، سيبحث التلسكوب عن كواكب خارجية شبيهة بالأرض بحثًا عن علامات الحياة خارج نظامنا الشمسي واستكشاف الكون المبكر لدراسة المجرات الأولى التي تشكلت بعد الانفجار العظيم، من بين مهام أخرى.

بدأ تجميع هيكل الشعاع للأبواب المنزلقة، والذي سيساعد في حماية التلسكوب من درجات الحرارة المرتفعة أثناء النهار وبيئة الصحراء المتربة.

تُظهر صور البناء أيضًا تقدمًا في هيكل الدعم في وسط القبة التي ستحمل في النهاية المرآة الأساسية (M1) التي يبلغ عرضها 128 قدمًا (39 مترًا)، والتي تزن 200 طن.

ستستقر المرآة على هيكل شبكي أبيض، مما سيسمح لـ M1 بالتحرك بسلاسة أثناء الملاحظات والتعويض عن أحمال الجاذبية المتغيرة، وظروف الرياح، والاهتزازات أو التغيرات في درجات الحرارة.

ستتكون المرآة الأساسية من 798 قطعة سداسية فردية، مما يجعلها أكبر مرآة مجزأة تم بناؤها على الإطلاق لتلسكوب، وستعلق المرآة الثانوية، M2، فوق M1، لتعكس الضوء الذي تجمعه إلى المرآة الثالثة، M3، وستضم الفتحة الموجودة في منتصف هيكل الشبكة البيضاء البرج المركزي، الذي سيحمل المرايا M3 وM4 وM5.