شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث للأرض إذا ضربها كويكب أكبر من برج إيفل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تخيلت أن كويكبًا كبيرًا في حجم برج إيفل قد يضرب الأرض؟ وهل تتوقع ما هي النتائج لهذا الأمر؟، حيث إن فكرة حدوث ذلك قد تكون كارثيًا، ولعل هذا السيناريو الذي يتخيل أن الأرض قد ضربها كويكب كبير ليس مجرد تمرين فكري، ففي غضون خمس سنوات، سيمر كويكب بحجم سفينة سياحية أقرب إلينا من الأقمار الصناعية التليفزيونية، ويحلق على مسافة 20000 ميل في حادثة مذهلة.

وقد سميت الصخرة الفضائية المعروفة باسم 99942 أبوفيس على اسم إله الفوضى والدمار المصري عندما تم اكتشافها في عام 2004، لأن العلماء كانوا قلقين للغاية من اصطدامها بنا، وأظهرت النماذج في النهاية أنه سيعود إلى الفضاء - ولكن هناك كويكبات أخرى بهذا الحجم في النظام الشمسي، والمشكلة هي أننا ما زلنا لا نعرف عددهم أو إلى أين يمكن أن يتجهوا جميعًا.

وهذا هو السبب في أن مهمة "الدفاع الكوكبي" جارية للطيران جنبًا إلى جنب مع أبوفيس عندما يزورنا يوم الجمعة 13 أبريل 2029، ودراسة كيف قد نتمكن من صد كويكب آخر إذا جاء في مسار تصادم، وقال عالم الفلك الدكتور جريج براون، من المرصد الملكي في غرينتش، لموقع Metro.co.uk أنه إذا ضربت صخرة فضائية بهذا الحجم منطقة مأهولة بالسكان، فإنها ستتسبب في أضرار كارثية.

وقال: "إذا جاءت باتجاه لندن، فسنتحدث عن القضاء على معظم سكان لندن". "سيكون انفجارًا كبيرًا جدًا"، ولن يعرف الأشخاص القريبون من موقع الاصطدام أنه ضرب" حيث سيتم تفجيرهم على الفور إلى أشلاء، وسوف تدمر المباني في مختلف أنحاء المدينة ويموت الملايين إذا لم يكتشف علماء الفلك حدوث ذلك في الوقت المناسب لإجلائهم، في حين ستتأثر منطقة جنوب شرق المملكة المتحدة بالكامل بشكل سيئ وستظل سحابة الغبار مرئية على بعد أميال عديدة.

وقال الدكتور براون، مقارنًا ذلك بثورة بركانية ضخمة قد تتسبب في إلغاء الرحلات الجوية: "أتصور أن أجزاء كبيرة من أوروبا ستكون على علم بحدوث ذلك"، ولحسن الحظ، فإن معظم العالم لا يتكون من مدن مكتظة بالسكان - لذلك حتى لو ضربنا أحدها، فمن غير المرجح أن يتسبب في مستويات مروعة من المعاناة.

ويشير الدكتور براون إلى أن ثلثي سطح الأرض مغطى بالمياه، وحتى "الغالبية العظمى" من الأرض قليلة السكان: "لذا فإن فرص اصطدام كويكب حتى بحجم أبوفيس يتسبب في أعداد كبيرة جدًا من الوفيات ضئيلة بشكل ملحوظ".

ومع ذلك، لا يزال هذا الاحتمال قائمًا، ولهذا السبب تعمل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية على بعثات الدفاع الكوكبي لدراسة تكوين الكويكبات وسلوكها، حتى لو كانت الفرص ضئيلة، فإن أسوأ سيناريو سيئ بما يكفي لجعل الأمر يستحق العناء.

حيث إن الضرر الذي يمكن أن يلحقه الكويكب يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحجمه، حيث أن الكويكبات الأكبر حجمًا لديها القدرة على القضاء على البشرية، أما الكويكبات الصغيرة فلا تشكل مصدر قلق لأنها تحترق في الغلاف الجوي.

ولم يدمر أشهر كويكب ضرب الأرض الديناصورات بسبب الانفجار فقط، حيث يُعتقد أن الكويكب الذي يبلغ عرضه 10 كيلومترات على الأقل قد أطلق كمية كبيرة من الغبار لدرجة أنه حجب الشمس، مما أدى إلى مقتل النباتات وبالتالي الحيوانات العاشبة التي كانت تأكلها.

ورغم أن كويكبًا أصغر حجمًا بحجم أبوفيس لن يتسبب في هذا التأثير المناخي على مستوى العالم، إلا أنه قد يؤثر على الزراعة ومستويات الضوء محليًا، ويسبب أزمة كبرى، لكن الخبر السار هو أن العلماء يعتقدون أنهم تعقبوا جميع "قتلة الكواكب" في المنطقة المجاورة والتي من شأنها أن تؤدي إلى حدث انقراض جماعي، ولا يظهر أي منهم أي مؤشر على اقترابه.

ما هو الأقل جودة؟

يوضح الدكتور براون: "نعلم أننا نفتقد جزءًا كبيرًا من الكويكبات متوسطة الحجم"، قائلًا إن هذه هي الكويكبات التي يصل قطرها إلى حوالي 400 متر، "إن العدد الذي نعرفه أقل كثيراً من العدد الذي نعتقد أنه يجب أن يكون."

ويمكن التوصل إلى هذا من خلال النظر إلى عدد الكويكبات الكبيرة، التي يسهل رصدها في الفضاء، وعدد الكويكبات الصغيرة التي تأتي وتلتقي بنا في هيئة شهب ونيازك، وحذرت وكالة الفضاء الأوروبية العام الماضي: "تختبئ في وهج شمسنا عدد غير معروف من الكويكبات، على مسارات لا نعرفها، وقد يتجه العديد منها إلى الأرض، ونحن لا نعرف ذلك ببساطة."

في الشهر الماضي فقط، في 29 يونيو، مر كويكب يبلغ طوله حوالي 150 متراً على مسافة أقرب إلى الأرض من القمر، على بعد حوالي 295 ألف كيلومتر من سطح كوكبنا. سُمي الكويكب 2024 MK، ولم نرصده إلا قبل 13 يومًا، في 13 يونيو.

ومن المؤكد أن التطورات في التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ستساعدنا في رسم خريطة للكويكبات في منطقتنا، ولكن في الوقت الحالي لا يزال هناك عنصر من التفاؤل، وفي عام 2013، لم ير أحد كويكب تشيليابينسك قادمًا حتى ظهر في السماء وانفجر وتحطم في الغلاف الجوي قبل أن يضرب الأرض فوق جبال الأورال في روسيا.

ويبلغ عرض أبوفيس حوالي 375 مترًا (مقارنة ببرج إيفل الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر)، وهو أكبر بحوالي 17 مرة ويقع في أعلى النطاق لفئة الحجم المتوسط، وقال الدكتور براون إن شيئًا كهذا سيضرب بانفجار "أكبر بكثير" من تشيليابينسك وسيكون "مدمرًا تمامًا" للمنطقة المحلية.

وتتركز معظم الكويكبات - الصخور القديمة التي تدور حول الشمس - في حزام بين المريخ والمشتري، ولكن من المعتقد أن هناك أكثر من 35000 جسم قريب من الأرض، معظمها كويكبات، والتي قد تعترض طريقنا.

وقد يفاجئك (ويطمئنك) أن تعلم أنه حتى لو ضرب كويكب بحجم برج إيفل الأرض، فربما تكون بخير، وقال الدكتور براون إنه إذا ضرب المحيط على الجانب الآخر من العالم، فربما لن تلاحظ ذلك، باستثناء التقارير التلفزيونية التي ستتبع ذلك بلا شك.

وقد يخاطر أولئك الذين يعيشون على حافة المحيط الهادئ بالتعرض لموجات تسونامي، وقد يكون هناك اضطراب مرتبط بذلك في عالم معولم، ولكن في النهاية سيواصل الناس في المملكة المتحدة أعمالهم، وحتى لو ضرب الأرض، طالما كان في منطقة ريفية، فلن يتسبب في موت ودمار لا يمكن تصورهما، تمامًا مثل التجارب النووية التي أجريت في الصحراء.

وعندما يمر أبوفيس بالقرب منا، فسوف يكون مرئيًا للعين المجردة كنقطة مضيئة ساطعة، مثل نجم يتحرك عبر السماء، وقد حددت نماذج المحاكاة أنه سيزورنا مرة أخرى في عامي 2036 و2068، لكنه لن يشكل خطر الاصطدام لمدة 100 عام على الأقل، الإطار الزمني المحدود ليس لأنه من المرجح أن يضربنا بعد قرن من الآن، ولكن لأن المحاكاة تصبح أقل دقة كلما تقدمت في المستقبل.

إن موعده القادم على بعد 31860 كيلومترًا من الأرض سيكون قريبًا جدًا لدرجة أن العلماء يقدرون أنه يحدث فقط كل 5000 إلى 10000 عام، لذلك يريدون الاستفادة القصوى من فرصة دراسته.

أثبتت وكالة ناسا أنه من الممكن للبشر تغيير مدار كويكب عن طريق الاصطدام عمدا بكويكب ديمورفوس الذي يبلغ طوله 170 مترا بسرعة 14000 ميل في الساعة في عام 2022، وسترسل وكالة الفضاء مركبة فضائية إلى أبوفيس أيضًا، على الرغم من عدم محاولة تحويله هذه المرة، وستكون جزءًا من عملية أوزوريس-أبيكس (تحديث لمهمة أوزوريس-ريكس، التي أخذت عينات إلى الأرض من كويكب بينو).