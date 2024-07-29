شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو عبر أكثر من جهاز في نفس الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل أخيرًا العمل على "الخدمات عبر الأجهزة" لتوفير تجربة أكثر سلاسة، ونظرًا لأنه لا يزال في مرحلة التجربة، فقد لا يكون متاحًا على جميع الأجهزة حتى الآن، ومع ذلك، بمجرد تفعيله، يمكنك تنشيطه في إعدادات جهاز أندرويد الخاص بك ضمن الإعدادات > Google > الأجهزة والمشاركة > عبر الأجهزة.

وتتيح الخدمات عبر الأجهزة النقل السلس للبيانات بين الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام حساب جوجل نفسه، وفقًا للصور التي شاركها موقع 9to5Google، هناك ميزتان جديدتان قيد التنفيذ: Call Casting ومشاركة الإنترنت (Instant Hotspot).

تتيح لك ميزة Call Casting إجراء مكالمة فيديو مستمرة بسهولة إلى جهاز آخر ومواصلة المكالمة هناك، حاليًا، إنه متاح فقط لمكالمات Google Meet، ولكن يمكننا أن نتوقع دعمًا لمزيد من التطبيقات في المستقبل، لنفترض أنك انضممت إلى مكالمة فيديو على هاتفك، ولكنك تريد مشاهدتها على جهازك اللوحي نظرًا لأنه يحتوي على شاشة أكبر، وبدلاً من إنهاء المكالمة وإعادة الانضمام إليها على جهازك اللوحي، يمكنك ببساطة إجراء المكالمة بضغطة زر واحدة

تعمل ميزة Instant Hotspot على تسهيل مشاركة اتصالك بالإنترنت، بعد إضافة أجهزتك إلى حساب جوجل نفسه، يمكنك تبديل ميزة نقطة الاتصال الفورية لمشاركة الإنترنت دون تنشيط نقطة الاتصال يدويًا على أحد الأجهزة وإدخال كلمة المرور على جهاز آخر، وستؤدي نقرة واحدة إلى مشاركة اتصال الإنترنت على الفور دون إدخال أي كلمة مرور.

تعد الخدمات عبر الأجهزة الجديدة من جوجل في مرحلة تجريبية ويتم إصدارها تدريجيًا على الأجهزة. يمكنك الوصول إليه في إصدار خدمات Google Play 24.28.34.