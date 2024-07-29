شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة بولاريس داون التاريخية تواجه تأخيرًا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

غيرت شركة سبيس إكس الموعد المستهدف لبعثتها التاريخية بولاريس داون، في بداية هذا الشهر قالت شركة رحلات الفضاء التي يقودها إيلون ماسك إنها لا تستهدف موعدًا أقرب من 31 يوليو للمهمة، لكنها الآن نقلت هذا التاريخ إلى منتصف أو أواخر أغسطس.

ويبدو أن التأخير في إطلاق مركبة Polaris Dawn يعود إلى قرار شركة SpaceX بالتركيز على إطلاق مركبة Crew-9 التي تحمل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، وهي المهمة التي من المقرر إطلاقها حاليًا في 18 أغسطس.

وستشهد رحلة بولاريس داون تحليق أربعة رواد فضاء غير محترفين على متن مركبة فضاء سبيس إكس كرو دراجون إلى مدار يبعد حوالي 435 ميلاً (700 كيلومتر) فوق الأرض، وسيستغرق هذا حوالي 185 ميلاً (298 كيلومترًا) فوق محطة الفضاء الدولية، إلى نقطة أبعد عن الأرض من أي مركبة كرو دراجون حلقت من قبل.

وتتطلع المهمة أيضًا إلى تحقيق رقم قياسي آخر من خلال أن تصبح أول مهمة تتضمن سيرًا تجاريًا في الفضاء ، وسيحدث ذلك أثناء سفر مركبة كرو دراجون وأفراد طاقمها الأربعة عبر أجزاء من حزام فان ألين الإشعاعي، وستشمل الرحلة اثنين من أفراد طاقم بولاريس داون ومن المرجح أن تستغرق بضع ساعات، والهدف هو اختبار بدلات الفضاء الجديدة المصممة خصيصًا بشكل كامل.

وستقوم مهمة بولاريس داون التي تستمر خمسة أيام بإجراء أبحاث تهدف إلى اكتساب فهم أعمق لتأثيرات رحلات الفضاء والإشعاع الفضائي على صحة الإنسان، وستكون أيضًا أول مهمة لاختبار اتصالات ستارلينك القائمة على الليزر في الفضاء كجزء من الجهود المبذولة لتطوير نظام اتصالات فضائي مستقبلي للمهام إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

يمول رجل الأعمال الملياردير جاريد إسحاقمان الرئيس التنفيذي لشركة Shift4 لمعالجة المدفوعات والطيار الماهر مهمة Polaris Dawn القادمة، وسيكون اسمه مألوفًا لأولئك الذين تابعوا مهمة Inspiration4 في عام 2021 والتي قاد فيها ثلاثة رواد فضاء غير محترفين في أول رحلة مدارية مدنية بالكامل.

وفي تعليقه على التأخير في مهمة بولاريس داون في مقابلة مع وكالة الأنباء السنغافورية CNA ، قال إسحاقمان: "لقد تأخرنا قليلاً، وربما نعود في أواخر أغسطس عندما نطلق المهمة".

وسوف يطير إسحاقمان في مهمة بولاريس داون مع سكوت بوتيت، وهو مقدم متقاعد من القوات الجوية الأمريكية خدم لمدة 20 عامًا في أدوار مختلفة ، وسارة جيليس، مهندسة عمليات الفضاء الرائدة في سبيس إكس، المسؤولة عن الإشراف على برنامج تدريب رواد الفضاء في الشركة ، وآنا مينون مهندسة عمليات الفضاء الرائدة في سبيس إكس، حيث تدير تطوير عمليات الطاقم وتعمل أيضًا في مركز التحكم في المهمة.