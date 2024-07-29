شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Apple Intelligence لن يصل قبل أكتوبر مع نظام التشغيل iOS 18.1 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن أن Apple Intelligence وهو عبارة عن مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التى تساعدك فى مهامك الشخصية اليومية غير متوقع أن تكون جاهزة عند طرح iOS 18 وiPadOS 18 في سبتمبر.

ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، تخطط شركة Apple لتقديم Apple Intelligence مع iOS 18.1 وiPadOS 18.1، والذي تتوقع الشركة صدوره بحلول أكتوبر ، ويقال إن الإصدارات التجريبية لهذه مع بعض ميزات الذكاء الاصطناعي ستكون جاهزة للمطورين لبدء اللعب بها في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ولن تقدم Apple Intelligence مجموعة كاملة من الميزات في البداية ، ومن المتوقع أن يأتي بعضها، مثل Siri المدعم بالذكاء الاصطناعي، في وقت لاحق من العام.

وأفاد جورمان أن هذه التحديثات قد يتم تطبيقها في العام المقبل ، وعندما تصل Apple Intelligence، فإنها لن تكون متوافقة مع كل هاتف يمكنه دعم iOS 18 ، وقالت Apple خلال إعلانها إنها تتطلب جهازًا مزودًا بمعالج A17 Pro أو شريحة M-series ، وهذا يستبعد جميع طرز iPhone الحديثة باستثناء iPhone 15 Pro و15 Pro Max.