شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور لقطات من لعبة Astro Bot على الإنترنت قبل إطلاقها في 6 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإعلان عن لعبة Astro Bot، وهى التكملة القادمة للعبة Astro's Playroom، في عرض State of Play من Sony في مايو، والآن، يبدو أن طريقة اللعب من اللعبة الحصرية على PlayStation قد تسربت.

فقد ظهرت أكثر من ثماني دقائق من لقطات طريقة اللعب من لعبة المنصات ثلاثية الأبعاد، والتي تُظهر مستويات متعددة ومواجهات مع الأعداء وميكانيكا التنقل، ويقال إن لقطات طريقة اللعب هي نفسها التي ظهرت في العرض التوضيحي المقدم في Summer Game Fest في يونيو، ومن المقرر إطلاق لعبة Astro Bot في 6 سبتمبر حصريًا على PS5.

طريقة لعب Astro Bot

كما رصدت VGC، تم التقاط لقطات خارج الشاشة للعبة Astro Bot بواسطة A9VG في معرض ChinaJoy للترفيه الرقمي الجاري في شنغهاي، وتُظهر اللقطات، المسجلة خارج الشاشة، أكثر من ثماني دقائق من طريقة اللعب من لعبة Astro Bot، والتي توضح بالتفصيل ميكانيكا المنصات وقدرات Astro في اللعبة.

كما يظهر في اللقطات الروبوت الذي يحمل نفس الاسم وهو يواجه زعيم أخطبوط عملاق، في مواجهة تذكرنا بمعارك الزعماء من Super Mario Odyssey، ويسافر Astro إلى مستويات مختلفة في مجرة ​​على متن طائرة.

وتعد Astro Bot تكملة لـ Astro's Playroom، وهي لعبة منصات مجانية تأتي مثبتة مسبقًا في كل PS5 وتعمل كعرض توضيحي مفيد لملاحظات اللمس وميزات الزناد التكيفية لوحدة التحكم DualSense.

وستكون التكملة، التي طورها فريق Asobi، عبارة عن لعبة منصات ومغامرات فضائية، وأكثر اتساعًا في نطاقها من Astro's Playroom، وسيسمح Astro Bot للاعبين باستكشاف ست مجرات وأكثر من 80 مستوى ومطاردة طاقم Astro.

وستتميز اللعبة ببيئات متنوعة وقوى جديدة تمامًا لـ Astro لمساعدته في القضاء على قائمة جديدة من الأعداء والزعماء العملاقين، وستأتي لعبة Astro Bot أيضًا مع ميزات وحدة التحكم DualSense لتجربة أكثر غامرة.

ومن المقرر إطلاق لعبة Astro Bot الحصرية لـ PS5 في 6 سبتمبر، مع بدء الطلبات المسبقة للعبة الآن، ولن تكون لعبة Astro's Playroom مجانية للعب