شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. واتساب يختبر ميزة جديدة للتفاعل مع الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر تطبيق واتساب لنظام أندرويد، ميزة إيماءات جديدة ستتيح للمستخدمين التفاعل مع الرسائل بشكل أسرع، ومن المفترض أن تسمح هذه الميزة بالتفاعل السريع مع الرسائل بمجرد الضغط عليها مرتين، ما قد يؤدي إلى ظهور رمز تعبيري افتراضي، وهو يعتمد على تقديم ميزة قيد التطوير تم الإبلاغ عنها مسبقًا والتي قد تمكن المستخدمين من التفاعل بسرعة مع الوسائط المستلمة، مثل الصور ومقاطع الفيديو من شاشة عارض الوسائط نفسها.

ردود فعل رسالة واتساب

وفقًا لموقع WABetaInfo، تم رصد ميزة الرد السريع على الرسائل في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لنظام Android 2.24.16.7، وبعد طرحه، قد يتمكن المستخدمون من الرد بسرعة على الرسائل عن طريق الضغط المزدوج عليها، ويقترح متتبع الميزات ظهور "رمز تعبيري للقلب" الافتراضي عند الرد على الرسائل، على غرار الوظيفة الموجودة في تطبيقات Meta Platforms الأخرى بما في ذلك Instagram وFacebook.

من المفترض أن تجعل عملية الرد على الرسائل أسرع، بدلاً من الاضطرار إلى الضغط مع الاستمرار على الرسالة لتحديد الرمز التعبيري "القلب"، ويمكن للمستخدمين ببساطة الضغط مزدوجًا لتحقيق نفس الهدف.

بالإضافة إلى ردود الفعل السريعة على الرسائل، تفيد التقارير أيضًا أن واتساب يعمل على تطوير العديد من الميزات الأخرى، بما في ذلك النسخ المباشر للرسائل الصوتية والترجمة الفورية للرسائل، علاوة على ذلك، فإن برنامج الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي (AI) الخاص بمنصة المراسلة الفورية، والذي يطلق عليه اسم Meta AI، يحصل أيضًا على المزيد من الوظائف، مثل دعم اللغة الموسع، وImagine Edit، وImagine Me.

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تقدم أيضًا القدرة على تجربة Llama 3.1 405B – أحدث طراز للذكاء الاصطناعي للشركة، ويقول ميتا إن نموذج الذكاء الاصطناعي هذا مجهز بشكل أفضل للتعامل مع الاستعلامات المعقدة وحلول المشكلات الرياضية المتقدمة.