شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتستهلك كهرباء قد إيه.. تعرف على مقدار استهلاك مراكز البيانات للطاقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ استهلاك الكهرباء العالمي نحو 27000 تيراوات/ساعة، عام 2022، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في حين سجلت دول مثل الصين والولايات المتحدة أعلى طلب على الكهرباء بهامش كبير، فقد دخل لاعب جديد ينافس استهلاك بعض أكبر الاقتصادات ويدعمه الضجيج المستمر للذكاء الاصطناعي إلى الساحة، بحسب إحصائية جديدة لموقع statista للإحصاءات.

وكما تشير وكالة الطاقة الدولية في تقرير حديث، فإن تقديرات استهلاك الطاقة في مراكز البيانات قد تزيد بسرعة على مدى العامين المقبلين، وفي حين بلغ متوسط ​​التقدير لمراكز البيانات والعروض المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعدين العملات المشفرة 415 تيراوات في الساعة في عام 2022، وهو أعلى بكثير بالفعل من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة وعلى قدم المساواة مع استهلاك الكهرباء في فرنسا، فإن هذا الرقم قد يرتفع إلى أي شيء بين 620 و1050 تيراوات في الساعة في عام 2026.

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، فإن هذا يعادل "إضافة دولة واحدة على الأقل من السويد أو ألمانيا واحدة على الأكثر" إلى أحدث التقديرات، وبحساب متوسط ​​تقديرات استخدام الطاقة، فإن مراكز البيانات والصناعات المرتبطة بها ستنافس الطلب على الكهرباء في اليابان، والتي كانت خامس أعلى دولة في العالم اعتبارًا من عام 2022 بعد الصين (8540 تيراوات في الساعة)، والولايات المتحدة (4128 تيراوات في الساعة)، والهند (1463 تيراوات في الساعة) وروسيا (1026 تيراوات في الساعة).

وعلى الرغم من أن مراكز البيانات أصبحت أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ويطلب القانون القيام بذلك في بعض البلدان مثل ألمانيا، إلا أن الطلب المتزايد الذي تغذيته دورة الضجيج حول الذكاء الاصطناعي قد يكون مرتفعًا للغاية بحيث لا يمكن تخفيفه بالكامل.

وينطبق هذا بشكل خاص على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Alphabet أو Amazon أو Meta، يشير أحدث تقرير للاقتصاد الرقمي صادر عن الأمم المتحدة إلى أن مراكز البيانات التي تديرها شركات GAMAM وحدها كانت مسؤولة عن استهلاك طاقة يزيد عن 90 تيراوات في الساعة، وهو ما يزيد عن دول مثل فنلندا أو بلجيكا أو تشيلي أو سويسرا.



مراكز بيانات

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لشركة Alphabet، والتي ترتبط إلى حد كبير بزيادة نشاط مركز البيانات، ارتفعت بنسبة 48 في المائة مقارنة بعام 2019، تزعم الشركة أن "خفض الانبعاثات قد يكون تحديًا بسبب زيادة الطلب على الطاقة من شدة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، والانبعاثات المرتبطة بالزيادات المتوقعة في استثمارنا في البنية التحتية التقنية" في تقريرها البيئي لعام 2024، وأعلنت شركة Microsoft، التي دخلت في شراكة مع OpenAI لدمج نماذجها اللغوية الكبيرة في جميع منتجاتها، عن زيادات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2020.



