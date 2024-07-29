شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق النسخة التجريبية الرابعة من تحديث Android 15.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل الإصدار Android 15 Beta 4 على مدونة المطورين الخاصة بها، ما يمثل الإصدار الثاني "استقرار النظام الأساسي" بعد أن أنهى الإصدار Beta 3 واجهات برمجة التطبيقات الجديدة والتغييرات التي تواجه التطبيق، وفقاً لموقع phonearena.

يتيح هذا التحديث للمطورين تجهيز تطبيقاتهم للتكامل الكامل مع نظام التشغيل الجديد، مما يشير إلى أن الإصدار المستقر قريب.

ما الجديد في Android 15 Beta 4؟

تحديث الرموز التعبيرية: استبدلت جوجل خط الرموز التعبيرية القديم المستند إلى PNG برموز تعبيرية مستندة إلى المتجهات، مما يضمن أنها قابلة للتطوير بشكل لا نهائي ولن تظهر منقسمة، حتى عند الدقة العالية.

سيتم الآن تطبيق هذا التغيير، الذي تم تقديمه مسبقًا في Android 13 ودعمه من خلال Android 14، على أجهزة مثل خط Pixel، والذي سيستخدم الرسومات المتجهة فقط للرموز التعبيرية.

من المتوقع الإصدار المستقر قريبًا، وربما في غضون شهر، بالتزامن مع إطلاق Pixel 9 المقرر في 13 أغسطس، ومن المرجح أن يكون Android 15 هو الإصدار التجريبي الرئيسي الأخير قبل الإصدار العام، ويتم تشجيع المطورين على إعداد تطبيقاتهم للتكامل الكامل.

يمكن تثبيت Android 15 Beta 4 على أجهزة Google Pixel التالية:

بكسل 8a و 8 و 8 برو

بكسل 7a و 7 و 7 برو

بكسل 6a و 6 و 6 برو

بيكسل تابلت

لمعرفة ما إذا كان متوفرًا، انتقل إلى الإعدادات → النظام → تحديثات البرامج → تحديث النظام → التحقق من وجود تحديث.

سيحصل أولئك الذين يستخدمون Developer Preview أو Beta بالفعل على تحديث تلقائي عبر الأثير (OTA) إلى Beta 4 وفقًا لشركة جوجل، قد يستغرق التحديث ما يصل إلى 24 ساعة للوصول إلى جميع هواتف Pixel المؤهلة في برنامج أندرويد التجريبي، وبدأ طرحه الأسبوع الماضي.