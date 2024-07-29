تكنولوجيا: خاتم Rollme R3 الذكي يدعم تتبع نشاط المستخدم وينطلق بسعر 90 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم بشكل رسمي خاتم Rollme R3 الذكي للمنافسة في الأسواق بتصميم يدعم تتبع نشاط المستخدم وحالة المستخدم أثناء النوم، على أن يتوفر بسعر 90 دولار.

يتميز خاتم Rollme R3 الذكي بمستوى تسعير أقل مقارنة بخاتم سامسونج Galaxy Ring الذي يتوفر بسعر 400 دولار.

ويتوفر هذا الإصدار بأحجام تتراوح بين 7 إلى 12، وثلاثة إختيارات بين الفضي، والأسود إلى جانب النموذج الذهبي المصمم من التيتانيوم، بينما يتميز التصميم الداخلي من “راتينج إيبوكسي” المضاد للحساسية لتفادي تهيج البشرة.

ويدعم الخاتم الذكي بطارية بقدرة 17.5 mAh، والتي يمكن أن تستمر حتى 10 أيام من الإستخدام، كما تعمل حافظة الشحن على تمديد عمر الشحن حتى 60 يوم.

ومن المقرر أن يأتي Rollme R3 بميزة إستشعار معدل ضربات القلب عبر IR، مع إضاءة باللون الأخضر والأحمر LED لقياس معدل ضربات القلب، والتغير في معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم.

أيضاً يدعم الخاتم الذكي المستخدم تتبع نشاطه على مدار اليوم في التدريبات الرياضية المختلفة التي تشمل السير، والركض، وركوب الدراجات.

ويأتي هذا الإصدار بميزة مقاومة الماء عند 5 ATM، لذا يتوافق مع رياضة السباحة والغطس، كما يدعم Rollme R3 أيضاً تتبع حالة المستخدم في ساعات النوم، ويمكن التحكم في أدوات الخاتم الذكي بالنقر، ويتوفر الآن على الموقع الرسمي للشركة.

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