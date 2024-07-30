شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سييرا سبيس تدمر محطتها الفضائية القابلة للنفخ عمدًا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة سييرا سبيس عن الانتهاء من اختبار انفجار آخر بالحجم الكامل، حيث قامت الشركة بتفجير إحدى وحداتها القابلة للنفخ والتي يتم تطويرها كجزء من الجهود المبذولة لبناء محطة فضائية تجارية.

وتم إجراء اختبار "الضغط الانفجاري الأقصى" لشركة سييرا سبيس في 18 يونيو 2024 وشمل وحدة محطة فضاء قابلة للنفخ تم بناؤها بالحجم الكامل بارتفاع يزيد عن 20 قدمًا (6 أمتار) ، وتقول شركة سييرا سبيس إن وحدة الاختبار، التي تقارن بحجم منزل عائلي نموذجي ، تبلغ حوالي ثلث حجم محطة الفضاء الدولية (ISS) عند 10600 قدم مكعب (300 متر مكعب) ولديها مساحة كافية لإيواء أربعة رواد فضاء، بالإضافة إلى معدات التمرين والعلمية .

ويعد اختبار الانفجار الأخير هذا جزءًا من التطوير المستمر لشركة Sierra Space للأجهزة الخاصة بـ Orbital Reef ، وهي محطة تجارية تم تصورها بالشراكة مع Blue Origin لتحل محل محطة الفضاء الدولية عندما يتم إيقاف تشغيلها في وقت ما بعد عام 2030.

وقال توم فايس، الرئيس التنفيذي لشركة سييرا سبيس، في البيان: "نحن ملتزمون بنسبة 100% بالحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مدار الأرض المنخفض.

وتقود سييرا سبيس الطريق بأول محطة فضاء تجارية لتحل محل محطة الفضاء الدولية عندما يتم إيقاف تشغيلها وضمان عدم وجود فجوة في مدار الأرض المنخفض .

كما أن تكنولوجيا محطة الفضاء الثورية القابلة للتوسع التي نبتكرها تعمل على إعادة اختراع محطة الفضاء، ولأول مرة، ستمكن تكنولوجيتنا من تحقيق الوحدة الاقتصادية الصحيحة التي ستفتح الباب أمام التسويق التجاري الكامل للفضاء، وسوف يستخدم شركاؤنا في مجال التكنولوجيا الحيوية والصناعة مصانعنا المستقبلية لابتكار منتجات جديدة من شأنها إحداث تغيير هائل في الأسواق الأرضية والاستفادة من الحياة على الأرض".