شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصل لاتفاق تعاقدى مع موظفى التجزئة النقابيين فى الولايات المتحدة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

توصلت شركة أبل والموظفون النقابيون في متجر البيع بالتجزئة توسون بولاية ميريلاند إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يضمن لهم أجورًا أفضل وحماية وظيفية وتحسينات في الجدول الزمني لدعم التوازن بين العمل والحياة وعملية تأديبية أكثر شفافية، وأصبح موقع توسون في عام 2022 هو أول متجر أبل في البلاد ينضم إلى النقابات، وفي شهر مايو، صوت للسماح بإضراب ضد الشركة بعد نتائج المفاوضات "غير المرضية".

وقالت الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي لموظفي التجزئة المنظمين (IAM CORE) إنها تتفاوض مع شركة Apple منذ يناير 2023، وبموجب الاتفاقية المبدئية لمدة ثلاث سنوات التي توصلوا إليها الآن، سيحصل العمال على متوسط ​​زيادات بنسبة 10% على مدار مدة العقد، وسترتفع معدلات الدفع الأولية لمعظم الوظائف.

ومن شأن الاتفاق أيضًا أن ينص على بند الانفصال، وتمثل النقابة حوالي 85 موظفًا، والذين سيتاح لهم التصويت على الاتفاقية في 6 أغسطس.