شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من جوجل لاقتراح التطبيقات فى متجر play store وفقا لموقعك الجغرافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه معظم مستخدمي أندرويد إلى متجر Google Play للحصول على تطبيقات وألعاب جديدة، على الرغم من أن متجر Play يتحقق عادةً من البلد الذي تتواجد فيه لعرض محتوى مختلف، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار عادةً مدينتك أو ولايتك المحددة، ومع ذلك، قد يتغير هذا قريبًا، حيث يبدو أن جوجل تطرح ميزة تستخدم موقع جهازك للتوصية بمزيد من المحتوى المحلي، وفقًا لموقع phonearena.

في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير عن ظهور نافذة منبثقة جديدة عند فتح متجر Play يسألك عما إذا كنت ترغب في رؤية التوصيات المحلية ويوضح أن Play يمكنه استخدام موقع جهازك لاقتراح التطبيقات والعروض والمحتويات الأخرى ذات الصلة بمنطقتك.

بعد الضغط على "متابعة"، سيطالبك أندرويد بتحديد ما إذا كنت تريد منح متجر Google Play إمكانية الوصول إلى الموقع التقريبي لجهازك، واستنادًا إلى إرشادات جوجل، عندما يتمكن أحد التطبيقات من الوصول إلى الموقع التقريبي لجهازك، يتم إعطاؤه تقديرًا في نطاق حوالي 3 كيلومترات مربعة (1.2 ميل مربع)، يجب أن يكون هذا كافيًا لـ Google Play لتقديم توصيات ذات صلة بمنطقتك المحلية.

إلى جانب إعطائك صفقات محلية واقتراحات للتطبيقات، سيستخدم متجر Google Play الموقع التقريبي لجهازك "لفرض الإرشادات المحلية بشأن المحتوى والتوزيع"، ليس من الواضح تمامًا كيف سيؤثر ذلك على توفر التطبيق، ولكن قد يعني ذلك أن بعض التطبيقات قد تكون مخفية بناءً على موقعك الحالي، حتى لو كانت متوفرة في بلدك.

إذا كنت تفضل تخطي توصيات Google Play المحلية، فيمكنك إيقاف تشغيلها من خلال التوجه إلى صفحة إعدادات متجر Play ما عليك سوى فتح القائمة المنسدلة "عام" وإيقاف تشغيل خيار "استخدام موقع الجهاز"، هناك طريقة أخرى وهي الانتقال إلى تطبيق إعدادات Android وتقييد وصول متجر Play إلى موقعك تمامًا.

حتى الآن، يبدو أن هذه الميزة ظهرت لعدد قليل من المستخدمين، ليس من الواضح ما إذا كانت جوجل ستطرحه على نطاق أوسع في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لوجود صفحة دعم له بالفعل، فمن المحتمل أن نتوقع رؤيته يصل إلى المزيد من المستخدمين قريبًا.