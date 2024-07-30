شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تليجرام لديه 100 طفل بيولوجى بـ12 دولة.. ويسعى للعثور عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بافيل دوروف مالك منصة تليجرام، وهو شخص غير متزوج ومنعزل أيديولوجيًا، أنه في الواقع أب للعديد من الأطفال، والآن يريد مالك تيليجرام فتح حمضه النووي حتى يتمكن أطفاله البيولوجيون من تحديد هويتهم إذا رغبوا في ذلك.

يقول دوروف إنه قبل 15 عامًا، طلب منه صديق التبرع بالحيوانات المنوية في عيادة - لم يتمكن هو وزوجته من إنجاب أطفال بسبب مشاكل الخصوبة، لذلك لم يساعد بافلو صديقه فحسب، بل أصبح أيضًا متبرعًا بالحيوانات المنوية.

وأضاف دوروف "أخبرني رئيس العيادة أن مادة المتبرع عالية الجودة، كانت نادرة وأن واجبي المدني هو التبرع بمزيد من الحيوانات المنوية لمساعدة المزيد من الأزواج بشكل مجهول، بدا هذا جنونيًا بما يكفي لحملي على التسجيل للتبرع بالحيوانات المنوية".

في عام 2024، علم دوروف أن "عمله الخيري" ساعد أكثر من 100 زوجين في 12 دولة، ولكن هذا ليس نهاية الأمر، حيث لا يزال حيوانه المنوي مخزّنًا في صورة مجمدة بعد سنوات عديدة من توقفه عن التبرع، وهو يخطط لإعطاء أطفاله البيولوجيين الفرصة لمعرفة ذلك: "أخطط الآن لإتاحة الحمض النووي الخاص بي حتى يتمكن أطفالي البيولوجيون من العثور على بعضهم البعض بسهولة أكبر، بالطبع، هناك مخاطر، لكنني لا أندم على كوني متبرعًا، لقد أصبح نقص الحيوانات المنوية السليمة قضية خطيرة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، وأنا فخور بأنني قمت بدوري للمساعدة في التخفيف من حدتها".

يريد دوروف أيضًا "إزالة وصمة العار عن مفهوم التبرع بالحيوانات المنوية" وتشجيع الرجال على القيام بذلك لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبة في إنجاب الأطفال، حيث أعلن مبدأ «كسر التقاليد - إعادة التفكير في القاعدة"، بهذه الآراء، يشبه بافيل دوروف إيلون ماسك، الذي ليس منعزلاً ولديه العديد من الأطفال ويؤكد باستمرار على أهمية ولادتهم.