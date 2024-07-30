شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: الذكاء الاصطناعي سيعزز إنتاجية المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة لمساعدة الأفراد، وخصوصاً المبدعين، في زيادة إنتاجيتهم.

وحسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية ، فقد جاء ذلك خلال حوار زوكربيرج الموسع مع جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، حول الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن زوكربيرج وهوانج ناقشا كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي من ميتا أن تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمبدعين من خلال توليد "نسخ رقمية ذكية" تعمل كوكلاء افتراضيين يمثلونهم.

وأوضح زوكربيرج أن "التوائم الرقمية" يمكن أن تعالج مشكلة نقص الوقت لدى المبدعين، قائلاً: "ببساطة، لا يوجد ما يكفي من الساعات في اليوم للمبدعين للتفاعل مع مجتمعهم كما يرغبون ستكون هذه النسخ الرقمية قادرة على الرد على الرسائل المباشرة، والدردشة مع المتابعين، وأداء مهام أخرى".

يُذكر أن شركة ميتا، على غرار العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، تواجه تدقيقاً متزايداً من المستثمرين بشأن إنفاقها على الذكاء الاصطناعي.