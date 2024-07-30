شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق أداة للذكاء الاصطناعي لتوضيح حدود حرائق الغابات بشكل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل، أداة الذكاء الاصطناعي "وايلد فاير ديتكشن" لتحديد حدود حرائق الغابات بشكل أفضل، في ظل تزايد حرائق الغابات.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن التقديرات تشير إلى أن المناطق المعرضة للحرائق في أوروبا تضاعفت خلال الخمسين سنة الماضية، موضحة أنه تم نشر هذه الأداة بالفعل في الولايات المتحدة وكندا وعدد قليل من دول أمريكا اللاتينية وتم توسيعها الآن لتشمل فرنسا و14 دولة أوروبية وإفريقية أخرى، بما في ذلك اليونان والبرتغال وكينيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التقنية تتيح إمكانية رسم حدود الحرائق في محرك البحث الخاص بها وفي خرائط جوجل، ويتم إخطار المستخدمين القريبين من مناطق الخطر هذه مباشرةً من خلال تنبيهات، يتم أيضًا نقل المعلومات إلى مسارات خرائط جوجل لاكتشاف ما إذا كانت هناك حرائق بالقرب من المسار المتبع.

وللقيام بذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي التابع لجوجل بتحليل العديد من مصادر البيانات، بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية التابعة لجهات خارجية وتستخدم الشركة بالفعل الذكاء الاصطناعي في بعض هذه المشاريع، مثل مشروع "جرين لايت"، الذي يحلل وقت الانتظار المثالي عند الإشارات الحمراء في المدن من أجل تحسين تدفق حركة المرور، ويقدم اقتراحات للمهندسين في الوقت الفعلي.

وترغب جوجل - وفقا للصحيفة - في أن تكون أداة مراقبة الحرائق الخاصة بها قادرة على التنبؤ بالمكان الذي يمكن أن تبدأ فيه حرائق الغابات، وكيف يمكن أن تنتشر؟، من خلال أخذ بيانات مثل كثافة الغطاء النباتي أو الرطوبة في الاعتبار.