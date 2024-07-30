شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاحب X ينتهك سياسة المنصة ويعيد نشر فيديو مزيف لكامالا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

تعرض إيلون ماسك، صاحب منصة X، لانتقادات بسبب مشاركته على المنصة مقطع فيديو تم التلاعب به لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حيث أعاد ماسك مشاركة مقطع فيديو مدبلج بالذكاء الاصطناعي لهاريس من حساب محاكاة ساخرة لكنه لم يوضح أنه تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبالتالي انتهاك السياسة الصارمة لمنصته الخاصة X.

ووفقا لما ذكره موقع "India today"، تنتشر المعلومات المضللة والخدع العميقة بسرعة مع صعود الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت المشكلة صداعًا كبيرًا وسط موسم الانتخابات الأمريكية الحالي، وتحاول منصات التواصل الاجتماعي جاهدة تسليط الضوء على المستخدمين ومساعدتهم على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الآلة.

هذا ما جعل تصرف ماسك، بإعادة نشر مقطع فيديو على حساب X الخاص به تم تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي وبالتحديد بتقنية التزييف العميق لتحريف تصريحات هاريس بصوتها، غير مقبول.

اقترح مقطع الفيديو المزيف أن هاريس أدلت بتصريحات مهينة حول الرئيس الأمريكي جو بايدن ومؤهلاتها الخاصة.

وصف الصوت المتلاعب بصوت هاريس بايدن بأنه مصاب بالخرف وأشارت إلى نفسها بأنها "الموظف الأكثر تنوعًا" دون أي مؤهلات جوهرية.

ومع ذلك، كان هذا بوضوح مقطع فيديو مزيفًا، حيث يتوفر الفيديو الأصلي عبر الإنترنت تحت عنوان "نختار الحرية" ويتضمن رسالة من هاريس إلى الجمهور دون أي تعليقات مهينة.

تم تحرير الفيديو الأصلي ومشاركته في البداية على X بواسطة الحساب @MrReaganUSA، حيث وصف الحساب الفيديو بأنه "محاكاة ساخرة" لحمايته من الإبلاغ عنه بموجب سياسات X.

ومع ذلك، شارك ماسك الفيديو لاحقًا، معلقًا، "هذا مذهل" مع رمز تعبيري ضاحك، لكنه فشل في تضمين إخلاء المسؤولية عن المحاكاة الساخرة.