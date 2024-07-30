شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس من الفضاء (صور) والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 يوم الجمعة الماضى، الموافق 26 يوليو، في باريس بحفل افتتاحي يسلط الضوء على المعالم التاريخية على طول نهر السين، والتي يمكن رؤيتها في صورة قمر صناعي جديدة من الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، شاركت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورة عالية الدقة لوسط باريس، حيث تقام الألعاب الأولمبية من 26 يوليو حتى 11 أغسطس 2024.

وتم التقاط الصورة بواسطة مهمة Pléiades Neo التابعة لوكالة الفضاء، وهي مجموعة من قمرين صناعيين متطابقين يسمى Pléiades-1A و Pléiades-1B، تقدم عرضًا تفصيليًا لأماكن أولمبية مختلفة.

تسمح الصورة التفاعلية لوكالة الفضاء الأوروبية للمشاهدين بالتكبير على مواقع بارزة في جميع أنحاء المدينة حيث ستقام مسابقات مختلفة.

وهذا يشمل Bercy Arena، التي تقع في الدائرة الثانية عشرة في باريس، معلم أقصى اليمين في صورة القمر الصناعي الجديدة، ويمكن التعرف عليها بسهولة من خلال تصميمها الهرمي، حيث تستضيف Bercy Arena ألعاب الجمباز الفني والترامبولين وكرة السلة.

كما تظهر الصورة الملتقطة عبر القمر الصناعي كاتدرائية نوتردام، في وسط الصورة، وهي مغطاة بالسقالات أثناء خضوعها لعمليات الترميم بعد حريق مدمر قبل خمس سنوات، وتم تسليط الضوء على الكاتدرائية خلال حفل الافتتاح، حيث تم قرع الأجراس لأول مرة منذ الحريق.

وقال مسؤولون من وكالة الفضاء الأوروبية في البيان الذي أصدر الصورة الملتقطة عبر القمر الصناعي: "يبرز الشكل البيضاوي لاستاد فرنسا في أعلى الصورة، مع مركز الألعاب المائية على يساره، وهو أحد الموقعين الدائمين اللذين تم تشييدهما للألعاب".

وأضافوا، "يمكن رصد قوس النصر بسهولة بالقرب من منتصف يسار الصورة، وهو يقف في وسط ساحة شارل ديجول".