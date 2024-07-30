شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جينات سعودية جديدة تمنح الأمل لمرضى الطفرات الوراثية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.