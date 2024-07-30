شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يثير الجدل بفيديو مزيف لكامالا هاريس ويعلق: "المحاكاة الساخرة قانونية" والان مع تفاصيل الخبر

دافع إيلون ماسك، صاحب منصة X، عن نفسه، بعد أن أثار منشور له عن هاريس كامالا، نائبة الرئيس الأمريكي، به تلاعب بالذكاء الاصطناعى، تساؤلات حول سياسات منصته بشأن الوسائط الاصطناعية، حيث علق: "لقد استفسرت من سلطة عالمية مشهورة، البروفيسور سوجون ديزنوتز، وقال إن المحاكاة الساخرة قانونية في أمريكا".

وفقًا لإرشادات X، لا يمكن للمستخدمين مشاركة الوسائط الاصطناعية المتلاعب بها أو خارج السياق والتي قد تخدع أو تربك الناس وتؤدي إلى الأذى، إلا أنه أعاد نشر مقطع فيديو تم التلاعب به لكامالا هاريس.

وفقا لما ذكره موقع "India today"، تم تحرير الفيديو الأصلي ومشاركته في البداية على X بواسطة الحساب @MrReaganUSA، حيث وصف الحساب الفيديو بأنه "محاكاة ساخرة" لحمايته من الإبلاغ عنه بموجب سياسات X، فيما شاركه ماسك لكنه لم يوضح أنه تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يبدو انتهاك السياسة الصارمة لمنصته الخاصة X.

وفي هذا الأمر، انتقد العديد من الشخصيات المؤثرة على المنصة ماسك لظهوره وكأنه ينتهك سياسات منصته الخاصة.

ومع ذلك، وسط الانتقادات، رد ماسك مرة أخرى على منشوره وهذه المرة شارك الرابط إلى المنشور الأصلي حيث تمت مشاركة الفيديو المزيف العميق مع علامة محاكاة ساخرة، مسلطًا الضوء على أن الفيديو الأصلي محاكاة ساخرة.

وكتب ماسك، "لقد استفسرت من سلطة عالمية مشهورة، البروفيسور سوجون ديزنوتز، وقال إن المحاكاة الساخرة قانونية في أمريكا".

فيما تؤكد سياسة المنصة على أن المحتوى المحرر بواسطة الذكاء الاصطناعي يجب أن يحافظ على الأصالة ويمنع المعلومات المضللة، وتسمح بالمشاركات الساخرة والمقلدة، على ألا تخلق ارتباكًا حول صحة الوسائط الأصلية، وتنص قواعد وسياسات X على أن المشاركات التي تشارك وسائط مضللة تخضع للإزالة بموجب هذه السياسة إذا كان من المحتمل أن تسبب ضررًا جسيمًا".