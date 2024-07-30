شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ أطلس الخامس يطلق مهمته الفضائية الأمنية الأخيرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انطلق صاروخ أطلس الخامس التابع لشركة يونايتد (ULA) فى مهمته الأخيرة الأمنية، وذلك من محطة كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا اليوم، فى مهمة سرية لصالح قوة الفضاء الأمريكية تسمى USSF-51.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تعد USSF-51 مهمة بارزة، حيث كانت آخر عملية إطلاق فضائية للأمن القومي لأحد صواريخ أطلس، والتي كانت تحلق منذ عام 1957.

قال العقيد جيم هورن، كبير قادة المواد في شركة Launch Execution Delta، وهي جزء من قيادة أنظمة الفضاء التابعة لقوة الفضاء (SSC)، "يتمتع فريق أطلس الخامس التابع لقوة الفضاء بسجل مذهل في تلبية احتياجاتنا من رفع الأمن القومي الفضائي".

وأضاف هورن "لقد عملنا دائمًا بشكل جيد للغاية مع هذا الفريق، وهذه المهمة، آخر إطلاق لنا باستخدام أطلس 5، تبدو رائعة!".

ظهر أطلس 5 لأول مرة في عام 2002 وقام بـ 100 مهمة حتى الآن، وكان الإطلاق رقم 100، الذي حدث الشهر الماضي، ملحوظًا، حيث أرسل كبسولة ستارلاينر التابعة لشركة بوينج نحو محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء من وكالة ناسا.

حلق الصاروخ العملاق في أول مهمة للأمن القومي للولايات المتحدة في عام 2007، ثم حقق أكثر من 50 رحلة أخرى مماثلة على مر السنين.

وقال والت لودرديل، مدير مهمة USSF-51، "كان نظام إطلاق أطلس 5 هو الركيزة الأساسية لعمليات إطلاق الأمن القومي على مدار السنوات العشرين الماضية"، مضيفا "تُظهر هذه المهمة، جنبًا إلى جنب مع كل المهام السابقة، التزام فريق أطلس 5 المتكامل بين الحكومة والصناعة بتسليم الأصول الحيوية إلى الفضاء بأمان".

وفي الوقت نفسه، تخطط قوة الفضاء لاستخدام صاروخ Vulcan Centaur الجديد من ULA لعمليات الإطلاق بعد اعتماد المركبة.