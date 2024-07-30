شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تستعرض جهود توظيف الذكاء الاصطناعي خلال منتدى الأعمال السعودي الكوري والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في جلسة عمل بعنوان "الابتكار والتقنية" في مدينة سيئول بجمهورية كوريا، وذلك على هامش زيارة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية.
كما تسهم المبادرة في دعم رواد الأعمال للمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتعزيز استخدامات الهوية في القطاعات الناشئة، ورفع مستوى جودة البيانات الخاصة بالمنشأة.
مبادرة باقة روّادواستعرضت "سدايا" خلال مشاركتها في الجناح السعودي المصاحب لمنتدى الأعمال السعودي الكوري - الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية، واتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرفة التجارة والصناعة الكورية - مبادرة باقة روّاد التي تدعم رواد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمملكة في عملية التحقق من بيانات عملائهم (الأفراد) عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني لتحقيق أعلى مستويات الأمان والموثوقية، بتكلفة منخفضة تلبي المتطلبات.
كما تسهم المبادرة في دعم رواد الأعمال للمساهمة في الناتج الوطني المحلي، وتعزيز استخدامات الهوية في القطاعات الناشئة، ورفع مستوى جودة البيانات الخاصة بالمنشأة.