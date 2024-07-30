شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض وتؤدى لعرض أضواء عبر أمريكا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذير من عاصفة جيومغناطيسية للفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، وقد تكون أضواء الشفق القطبي مرئية عبر خطوط العرض المتوسطة حول 50 درجة بسبب هذا النشاط الشمسى القوى، تحديدا عبر الولايات المتحدة وأوروبا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، ضربت أولى العديد من القذفات الكتلية الإكليلية (CMEs) الواردة المجال المغناطيسي للأرض في 29 يوليو، مما أدى إلى عاصفة جيومغناطيسية صغيرة.



كتبت عالمة الفيزياء في مجال الطقس الفضائي تاميثا سكوف في منشور على X، "هذه بداية ميمونة لقطار العواصف المتعددة الذي نتوقعه خلال الأيام القليلة القادمة".



انطلقت سلسلة من التوهجات الشمسية القوية من الفئة M من الشمس كانت مصحوبة بعدة أعمدة من البلازما والحقل المغناطيسي المعروفة باسم القذف الكتلي الإكليلي (CMEs).



اندمجت أول اثنتين من القذف الكتلي الإكليلي التي تم إطلاقها وشكلت ما يُعرف باسم "القذف الكتلي الإكليلي" والذي يمهد الطريق فعليًا لاثنتين على الأقل من القذف الكتلي الإكليلي الإضافيين اللذين يتبعانه، ومن المتوقع أن تكون نافذة وصول القذف الكتلي الإكليلي من 30 يوليو حتى أوائل 1 أغسطس.



تحمل القذف الكتلي الإكليلي ذرات مشحونة كهربائيًا تسمى الأيونات، وعندما تصطدم الكتل الكتلية الإكليلية بالغلاف المغناطيسي للأرض، فإنها قد تؤدي إلى عواصف جيومغناطيسية، وخلال هذه العواصف، تتفاعل الأيونات مع الغازات في الغلاف الجوي للأرض، فتطلق الطاقة على شكل ضوء.



وتُعرف هذه الظاهرة باسم الأضواء الشمالية أو الشفق القطبي في نصف الكرة الشمالي، والأضواء الجنوبية أو الشفق الجنوبي في نصف الكرة الجنوبي.



تصنف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي العواصف الجيومغناطيسية باستخدام مقياس G لقياس شدة العواصف الجيومغناطيسية. وتتراوح هذه العواصف من G5، الفئة الأكثر تطرفًا، إلى العواصف من الفئة G1 الصغيرة.



وتصنف مراقبة العواصف الجيومغناطيسية الأخيرة التي أصدرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي حاليًا على أنها من الفئة G3 في 30 يوليو، مع توقع فترات G2 في 31 يوليو.