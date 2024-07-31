شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقات التورنت متاحة الآن لمستخدمى iPhone فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن الآن لمستخدمي iPhone في الاتحاد الأوروبي تثبيت تطبيقات التورنت، متجاوزين سياسات متجر تطبيقات أبل الصارمة، حيث يقدم سوق التطبيقات البديل AltStore PAL الآن تطبيقات التورنت، وهى الفئة التى حظرتها أبل تاريخيًا.

ويأتي هذا بعد تقديم قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA)، والذي قلل من سيطرة أبل على التطبيقات المتاحة في المنطقة. ونتيجة لذلك، يمكن لمستخدمي iOS الآن تنزيل واستخدام التطبيقات غير المتوفرة على ‌App Store‌ دون الحاجة إلى كسر حماية أجهزتهم.

وتتضمن العروض الجديدة على AltStore PAL iTorrent، عميل التورنت لنظام iOS، وqBitControl، عميل عن بُعد لإدارة qBittorrent على أنظمة سطح المكتب، وتمثل هذه التطبيقات، إلى جانب PeopleDrop، وهو تطبيق اكتشاف اجتماعي يركز على المواعدة، وUTM SE، وهو تطبيق لمحاكاة أنظمة التشغيل مثل Windows وLinux وmacOS على أجهزة iOS، الدفعة الأولى من تطبيقات الطرف الثالث التي سيتم إصدارها على AltStore PAL منذ إطلاقه.

وعلى عكس التطبيقات الأخرى، تمت الموافقة على UTM SE أيضًا من قبل أبل وهو متاح على ‌App Store‌ الرسمي، على الرغم من رفضه في البداية في يونيو قبل الحصول على الموافقة بمساعدة فريق AltStore.

وحظرت أبل باستمرار تطبيقات التورنت من ‌App Store‌، مشيرة إلى أنها "تُستخدم غالبًا لغرض انتهاك حقوق الطرف الثالث"، لكن DMA أضعفت قدرة أبل على الحفاظ على نهج حديقتها المسورة، مما يسمح لأسواق التطبيقات البديلة مثل AltStore PAL بتقديم تطبيقات لا تلبي إرشادات أبل.

سيحتاج المستخدمون المهتمون بالوصول إلى التطبيقات الجديدة على AltStore PAL إلى ‌iPhone‌ يعمل بنظام iOS 17.4 أو أحدث. تتطلب الخدمة رسوم اشتراك قدرها 1.50 يورو سنويًا لتغطية رسوم أبل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التطبيقات وعملية الاشتراك على موقع AltStore.