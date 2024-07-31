شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزة تسجيل المكالمات على جهاز iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل الإصدار التجريبي من iOS 18.1 للمطورين، وهو يجلب بعض الميزات الجديدة تسمى Apple Intelligence، والتي تتضمن القدرة على تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها، ويمكن أن تكون هذه الميزة بمثابة تغيير كبير للعديد من المستخدمين، تخيل أن تكون قادرًا على التقاط المحادثات المهمة بسهولة، مما يضمن عدم تفويتك لأى تفاصيل. سواء كان الأمر يتعلق باجتماعات العمل أو المقابلات أو المكالمات الشخصية، فإن هذه القدرة الجديدة تعد بإضافة الراحة والوظائف إلى جهاز iPhone الخاص بك، بالإضافة إلى ذلك، توفر Apple Intelligence ملخصات مفيدة لأي نص محدد على جهازك.

كيف يعمل تسجيل المكالمات

عند الرد على مكالمة أو إجرائها، يمكنك تمكين التسجيل على جهاز iPhone الخاص بك، للقيام بذلك، ما عليك سوى الضغط فوق زر التسجيل في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، وبمجرد تمكين التسجيل، سيسمع جميع المشاركين في المكالمة رسالة صوتية تخبرهم بأن المكالمة قيد التسجيل، ويضمن هذا الإشعار أن الجميع على علم، مما يمنع أي ارتباك أو مفاجأة.

مع تسجيل المكالمة، سيوفر جهاز iPhone الخاص بك أيضًا نصًا مكتوبًا للمحادثة، يحدث هذا النسخ في الوقت الفعلي، مما يسمح لك بمتابعة المحادثة أثناء حدوثها، وتدعم ميزة النسخ لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية، واليابانية والصينية والبرتغالية.

أحد الجوانب الجديدة المثيرة لهذه الميزة هي القدرة على إنشاء ملخص للنقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء المكالمة، هذا يعني أنه يمكنك مراجعة الجوانب المهمة للمحادثة بسرعة دون الحاجة إلى الاستماع إلى التسجيل بالكامل، وتعد ميزة الملخص هذه جزءًا من قدرات الذكاء الجديدة لشركة أبل، مما يجعل من السهل تذكر المعلومات المهمة من مكالماتك والإشارة إليها.

إلى جانب تسجيل المكالمات ونسخها، يحصل تطبيق الهاتف على العديد من التحديثات الأخرى، ستجعل واجهة البحث الجديدة لسجل المكالمات من السهل العثور على المكالمات السابقة، سيحتوي التطبيق أيضًا على ميزة التعبئة التلقائية لأرقام الهاتف، مما يسمح للتطبيق بإكمال الرقم نيابةً عنك أثناء بدء كتابة الأرقام، بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك خيار لتبديل بطاقات SIM بسلاسة أثناء المكالمة، وهو أمر مناسب للمستخدمين الذين يستخدمون بطاقات SIM متعددة.

تخطط أبل لتوسيع قدرات الصوت والنسخ هذه إلى تطبيق Notes أيضًا، وهذا يعني أنه يمكنك تسجيل الصوت والحصول على نص مباشر مباشرة في تطبيق Notes، بدءًا من iPhone 12 والطرازات الأحدث، وتم تعيين هذه التحديثات لجعل إدارة المكالمات والملاحظات أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

بشكل عام، تم تصميم ميزة تسجيل المكالمات والنسخ في iOS 18.1 لجعل جهاز iPhone الخاص بك أداة أكثر قوة لإدارة ومراجعة محادثاتك.