شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية حذف تطبيقات iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل في iOS 17، العديد من ميزات الرسائل الجديدة وقامت بتعديل تصميم تطبيق الرسائل لإضفاء مظهر أكثر وضوحاً، ويمكن الوصول إلى جميع تطبيقات وأدوات iMessage مثل خيارات الكاميرا والصور من خلال الضغط فوق زر "+" أعلى لوحة المفاتيح وإلى يسار حقل إدخال النص.

يؤدي الضغط فوق زر "+" إلى ظهور عمود قائمة، من الأعلى، ويتضمن الترتيب الافتراضي للخيارات الكاميرا والصور والملصقات والنقود (حيثما تتوفر) والصوت والموقع، في الأسفل يوجد زر المزيد والذي عند الضغط عليه يكشف عن أي تطبيقات رسائل مثبتة أخرى (يمكنك أيضًا التمرير لأعلى للكشف عن هذه القائمة المخفية).

يمكنك إعادة تنظيم هذه القائمة من تطبيقات iMessage يدويًا، ولكن لا يمكنك إزالتها مباشرة من هذه الشاشة، إذا لم تكن بحاجة إلى تطبيقات معينة تابعة لجهات خارجية في القائمة، فيمكنك حذفها باتباع الخطوات الاتية:

لاحظ أنه عند حذف تطبيق iMessage، سيتم أيضًا حذف التطبيق المرتبط به من الشاشة الرئيسية لجهازك.

1- افتح تطبيق الإعدادات.

2- مرر لأسفل وانقر فوق الرسائل.

3- اضغط فوق تطبيقات iMessage.

4- اضغط فوق زر الطرح الأحمر بجوار التطبيق، ثم اضغط فوق زر الحذف الذي يظهر.

أضافت أبل العديد من الميزات الجديدة إلى تطبيق الرسائل في iOS 17 لجعل التواصل مع مستخدمي أبل الآخرين أكثر إبداعًا، إحدى هذه الميزات الجديدة هي القدرة على تحويل الصور الحية إلى ملصقات حية.