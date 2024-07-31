شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التصميم والألوان وميزات الذكاء الاصطناعى.. كل ما تريد معرفته عن Google Pixel 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق سلسلة Google Pixel 9 في 13 أغسطس، وقد أكدت جوجل إطلاق Google Pixel 9 وGoogle Pixel 9 Pro، في إعلان تشويقي، تم الكشف عن تصميم اللوحة الخلفية لهذين الجهازين، ويقدم الإعلان التشويقي أيضًا معلومات تفيد بأن الإصدارات المتميزة سيتم دمجها بشكل كبير مع الذكاء الاصطناعي Gemini، وسيتم الإطلاق في الساعة 10.30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وباستثناء هذه التفاصيل، لا يوجد شيء معلن بشكل رسمي، ومع ذلك، هناك العديد من الشائعات والتسريبات التي تدور على شبكة الإنترنت، ويكشف أحدث التسريب عن الألوان والتصميم الكامل لسلسلة Google Pixel 9.

Google Pixel 9: تسرب الألوان والتصميم

وفقًا لتقرير 91mobiles، قد تأتي سلسلة Google Pixel 9 بأربعة ألوان جديدة: الرمادي الداكن والرمادي الفاتح والأبيض الفاتح والوردي، وتم الإبلاغ عن اللوحة الخلفية الوردية بواسطة India Today Tech منذ أسبوع، ومن المؤكد أن هذه لن تكون الأسماء المسوقة للمتغيرات، ويشير التسريب أيضًا إلى أنه على الرغم من أن إطار الجهاز سيكون لامعًا، إلا أن اللوحة الخلفية ستكون ذات ملمس غير لامع.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن جزيرة الكاميرا الجديدة سيكون لها مظهر مميز، وبينما تم الكشف عن الكاميرات الموجودة على اللوحة الخلفية في الإعلان التشويقي الرسمي، يقدم التسريب معلومات حول كل جهاز يظهر في سلسلة Google Pixel 9، ويمكن أن تحتوي طرازات Pro على ثلاث عدسات، ويمكن أن تحتوي طرازات Pixel العادية على عدستين، وجزيرة الكاميرا على شكل مستطيل بزوايا مستديرة في Pixel 9 Pro Fold، أما بالنسبة للنسخة غير القابلة للطي (هاتف Pixel 9)، فهي مستطيلة الشكل.

من المرجح أن تحتوي اللوحة الأمامية للأجهزة على شاشة مثقوبة.

جوجل بيكسل 9: مميزات Gemini

أشارت جوجل حتى الآن فقط إلى أن الأجهزة القادمة سيتم دمجها بشكل كبير مع ميزات Gemini AI، وباتباع نفس الوتيرة، من المتوقع أن تحتوي هذه الأجهزة على مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى أيضًا.

تعد جوجل بسبع سنوات من التحديثات الأمنية وPixel Drops (تحديثات البرامج مع ميزات Pixel الجديدة الحصرية)، وسيحتوي هاتف Pixel الجديد على لقطات شاشة Pixel، والتي تشبه جودة ميزة Recall من Microsoft، باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدم حفظ المعلومات التي تريد تذكرها لاحقًا.

سيحصل المستخدمون أيضًا على Emergency SOS مع سلسلة Pixel 9 القادمة، وتهدف هذه الميزة إلى إطلاق تنبيهات الأزمات بشأن الحرائق أو الفيضانات القريبة، كما تدعي أنها تحبط البرامج الضارة وعمليات التصيد الاحتيالي.

Google Pixel 9 Pro Fold هو الجهاز الثاني القابل للطي من جوجل، ولكنه أول جهاز يصل إلى الهند، ومن المتوقع أن يتميز الجهاز القادم بشاشة أكبر بكثير من سابقه Google Fold، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف الجديد القابل للطي على شاشة داخلية بقياس 8 بوصات قطريًا، إنها ليست مجرد ترقية من 7.4 بوصة في Fold 1، ولكنها تمثل أيضًا منافسًا رائعًا، ومن الواضح أن الشاشة الجديدة ستحتوي على دقة تبلغ 2152 × 2076، وتصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتميز Google Fold بوجود 1000 شمعة في المتر المربع بشكل مخيب للآمال.

على الرغم من أن الإعلان التشويقي لا يكشف عن الكاميرا الموجودة على الشاشة الداخلية، إلا أن الشائعات تشير إلى أن الهاتف سيحتوي على كاميرا مثقوبة على الجانب الأيسر من الشاشة، وهي ترقية للتصميم من الكاميرا المثبتة على الحافة الأولى.