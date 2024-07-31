شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين، اليوم الأربعاء بنسبة 2% في آخر 24 ساعة في البورصات الدولية مثل CoinMarketCap وبهذا، انخفض سعر البيتكوين إلى 65,625.38 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets360.

شهد سعر الإيثر اليوم الاربعاء انخفاضًا بنسبة 1.28% في آخر 24 ساعة، في البورصات الدولية، ويتم تداول الإيثر عند نقطة سعر 3272 دولارًا.

انضمت Tether و USD Coin و Dogecoin و Cardano و Shiba Inu و Polkadot إلى BTC و ETH في عكس الخسائر.

وفي الوقت نفسه، حققت Binance Coin و Solana و Ripple و Chainlink و Near Protocol و Litecoin و Leo بعض الأرباح.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 1% في آخر 24 ساعة لتبلغ قيمتها السوقية 2.37 تريليون دولار، وفقًا لما أظهره موقع CoinMarketCap.

وفي أخبار أخرى، قدمت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس اقتراحًا للحكومة الأمريكية لشراء مليون بيتكوين كاستراتيجية للمساعدة في تقليل الدين الوطني، ويؤكد لوميس أن إمكانات بيتكوين على المدى الطويل كأصل مقدر يمكن أن توفر ميزة مالية كبيرة للبلاد مع مرور الوقت، وفي الوقت نفسه، توقع مايكل سايلور، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy، أيضًا نموًا جيدًا لبيتكوين خلال السنوات القادمة - وهي ملاحظة ساهمت في الارتفاع الحالي المستمر لبيتكوين.